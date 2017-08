Kohtunike pralle läks riigile maksma 100 000 eurot! Tagatipuks vihastas üritus välja Kuressaare elanikud

Neljapäeval toimus Kuressaare lossi hoovis Eesti I ja II astme kohtute tänuüritus, mille tarbeks eraldas justiitsministeerium umbes 100 000 eurot.

Kella 3-ni varahommikul väldanud programm sisaldas teiste seas ka tuntud esinejate nagu Karl-Erik Taukari, Liis Lemsalu, Curly Stringsi ja Venemaa folkbändi Otava Yo etteasteid, vahendab Meie Maa.

Varahommikuni kestnud üritus ajas paraku paljudel kuressaarlastel poolikuks jäänud une tõttu närvi mustaks. Saksofonist ja helilooja Maria Faust postitas sotsiaalmeediasse, et linnavalitusel peaks häbi olema, et andis loa lossihoovis erapidu pidada, mis elanikel magada ei lasknud.

Politsei sai kolm teadet, et lossihoovist kostub vali muusika, kuid kõik teated jäid politseile vaid teadmiseks. "Põhjus seisnes selles, et Kuressaare linnavalitsuse korralduse järgi oli öörahu 3. augusti ööl vastu 4. augustit ajutiselt lühendatud, sest Kuressaare piiskopilinnuses toimus kohtute tänuüritus," kinnitas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas.

Kohalikud ajas üritus aga segadusse. Kuressaares elav Triin rääkis Delfile, et kuulis samuti öösel lärmi, ent arvas, et ehk on tegu mõne linnavalitsuse suurema üritusega väliskülalistele. Osa inimesi elas imestuse välja sotsiaalmeedias. "Mis tümm siin linnas on," imestas üks inimene avalikus grupis "Märgatud Saaremaal".

Meie Maa artiklit saab lugeda siit.