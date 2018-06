Kohtla-Järvel rünnati rängalt 36-aastast meest, kohus võttis kahtlustatava vahi alla

Prokuratuuri taotlusel võeti vahi alla isik, keda kahtlustatakse Kohtla-Järvel raske tervisekahjustuse tekitamises

Sel teisipäeval, 5. juunil leiti Kohtla-Järvel Uuel tänaval asuva maja korteris 36-aastane mees, kes toimetati raskes seisus haiglasse. Sama päeva õhtul pidasid Ida prefektuuri politseinikud kuriteos kahtlustatavana kinni 44-aastase mehe.

Kahtlustuse kohaselt olles alkoholijoobeseisundis peksis 44-aastane mees enda tuttavat. Seega pani kahtlustatav mees toime raske tervisekahjustuse tekitamise, kui sellega on põhjustatud oht elule.

Viru Ringkonnaprokuratuuri abiprokurör Margit Luga sõnul on kahtlustatav varasemalt korduvalt kriminaalkorras karistatud. „Kuna isikule on esitatud kahtlustus ka teises kuriteos, oma elukaaslase kehalises väärkohtlemises, pidas prokuratuur vajalikuks taotleda kohtult mehe vahistamist, mille kohus ka rahuldas,“ lisas Luga.

7. juunil võttis Viru Maakohus Viru Ringkonnaprokuratuuri taotlusel kahtlustatava kohtueelse menetluse ajaks vahi alla.