Kohtla-Järvel pussitas mees oma abikaasa sõpra. Tema vägivaldsusest oli politseid juba märtsis teavitatud

Seda võiks pidada tavaliseks kommunaaltüliks kahe isiku vahel, ent Delfi andmetel on lugu hoopis ohtlikum. Tüli algas nimelt 37-aastase mehe ja tema abikaasa sassis suhetest. Tähelepanuväärne on, et täpselt nagu Narvas surnuks pussitatud naise puhul, oli ka nüüd mehe vägivaldsusest politseile aegsasti teada antud. 31-aastane naine esitas avalduse politseisse juba 23. märtsil, menetlus, mis võinuks teoreetiliselt pühapäevase noarünnaku ära hoida, kestab rahumeeli siiamaani. Narvas mõrvatud naine oli samuti oma abikaasa vägivaldsusest politseid teavitanud: ta tapeti 23. aprillil, esimene abipalve politseile läks teele aga 5. märtsil.

Pühapäevase veretöö ohvriks langes naise 30-aastane sõber. Rus.Delfiga rääkinud informeeritud isik kinnitas, et ründaja on varem olnud vägivaldne, on lubanud ära tappa nii naise kui ka paari ühised lapsed.

23. märtsil viidi nüüdne noaga ründaja politseisse. „Mehele esitati kahtlustused raske tervisekahjustuse tekitamises, kehalises väärkohtlemises ja ähvardamises. Pärast vajalike menetlustoimingute teostamist mees vabastati ning tema suhtes kohaldati elukohast lahkumise keeld,“ kirjeldab pressiesindaja tehtut.

Kas see on piisav, võttes arvesse, et reis politseisse ei seganud isikut terariista käiku laskmast?

„Politsei jaoks on lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamine üheks põhiprioriteediks olnud aastaid ja pidevalt käib töö selle nimel, kuidas seda vägivalda „ravida“,“ kinnitab Jõhvi politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Ene Muttika.

„Aina rohkem tuleb ette seda, et politsei asemel pöörduvad inimesed meediasse, lootes saada sealt lahendusi. Igasuguse süüteokahtluse korral peab esimene kontakt olema politsei. Aprillis toime pandud kaks võigast kuritegu on muutnud inimesed oma lähedaste ja tuttavate suhtes palju tähelepanelikumaks, mis iseenesest on positiivne. Tähelepanelikkusest ainuüksi aga ei piisa – kui keegi näeb, et tema tuttav võib kannatada nii vaimse kui ka füüsilise vägivalla all, tuleb sellest teada anda politseile. Teavitama peavad ka kannatanud ise ning sealjuures tegema ka politseiga koostööd,“ kutsub ta üles.