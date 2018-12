Kohtla-Järve volinikud tegid ootamatu jõulukingituse

Opositsiooniliider Eduard Odinets heitis koalitsioonile ette eelarvega hoolimatut ringi käimist. Volikogu esimees Riina Ivanova tunnistas, et väljaminek tuli üllatuslikult, kuid töötajad väärivad seda.

Kohtla-Järve volikogus läks nii, et üks volinik tegi ettepaneku tõsta peaspetsialistide palga miinimummäära 1300 eurolt 1600-le. Ilma mingite arvutusteta võeti ettepanek opositsiooni vastuseisust ja linnajuhtide peavangutustest hoolimata vastu.

"See oli selline tüüpiline situatsioon, et kellelgi tekib kohapeal idee. Ideed ei jõuta arutada. Pooled inimesed ei saa aru, millest jutt käib: mingid numbrid sinna-tänna. Kiiruga hääletatakse poolt. Linnavalitsus vehib saali tagumises otsas kätega, et ei-ei, ärge tehke. Saadikud näevad suuri numbreid, aru saamata, mida need tähendavad," ütles Kohtla-Järve volikogu opositsiooniliider Eduard Odinets.

"Selle vastu ei ole ju midagi, et inimestel tõstetakse palka, aga see peab olema põhjendatud ja eelarveliste vahenditega kaetud," lisas saadik.