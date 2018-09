Kohtla-Järve gaasilekkes sai üks inimene raskelt viga. Üheski korteris polnud andureid

Täna hommikul kell 9.14 said päästjad teate, et Kohtla-Järvel on Sõpruse puiestee kortermajas vingugaasi leke. Õnnetuses said kannatada naine, kes viibib raskes seisundis reanimatsioonis, ning mees, kellel tuulutatakse kopse.

Lekke põhjustas ühes korteris olnud gaasiseadme väljalaskesüsteemi ühenduse puudumine ventilatsiooniga.

Tervest kortermajast evakueeriti 21 inimest. Kontrollitud korteritest mitte üheski ei olnud vingugaasi andureid, mis selliseid gaasilahendusi kasutavates elamutes on alates selle aasta algusest kohustuslikud.

„Alles märtsis oli sarnane sündmus lähedalasuval Lehola tänaval ja seal said kaks inimest surma. Aga isegi see ei ole inimesi mõjutanud ning nad pole endale vingugaasi andureid pannud,“ tõdes päästeameti valvepressiesindaja Jevgenia Parv.

Päästeamet keeras gaasiseadme kinni tervele trepikojale ning lubas pärast vingugaasi kontsentratsiooni kontrollimist ja maja tuulutamist elanikud tagasi majja.

Tehnilise järelevalve ameti pressiesindaja Anu Võlma kommenteeris, et amet on algatanud juhtumi osas menetluse. "Kortermajas, kus juhtum aset leidis, on gaasi kasutamine keelatud seniks kuni kõik asjaolud on välja selgitatud ning menetlusega tuvastatavad puudused kõrvaldatud. Millised on asjaolud ja võimalikud rikkumised, see selgub menetluse käigus," sõnas ta.