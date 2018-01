Kohe saabub kolmekuningapäev ja on aeg jõulupuu toast välja viia. Vaata, kus asub sinu linnaosas jõulukuuskede kogumiskoht

Pilt on illustreeriv

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on kõikides Tallinna linnaosades organiseeritud jõulukuuskede kogumiskohad, kuhu saab kuuski tasuta ära anda. Klandorf avaldas lootust, et sel aastal kuuskede kuhilaid prügikastide kõrvale ei tekitata.

Lasnamäe linnaosas asuvad jõulukuuskede kogumiskohad järgnevatel aadressidel:

Majaka ja Lasnamäe tn nurk (Majaka esine haljasala);

Pae 48a esine haljasalal;

Võru 16 juures olev haljasala;

Vikerlase 13 tagune haljasala (Kahu tn);

Katleri asumis Grossi poe ja kooli staadioni vaheline haljasala;

Läänemere tee 8 esine haljasalal;

Läänemere tee 19 juures asuval haljasalal;

Kivila tänava ääres, Kivila 34 vastas olev haljasalal;

Mustakivi Konsumi, Mahtra 9 ees oleval haljasalal;

Ümera Maxima ja Grossi poe vahelisel haljasalal;

Kalevipoja 10 esisel haljasalal (Vikerlase tn pool).

Kogumiskohad Lasnamäel on avatud kuni 19.jaanuarini, siis viiakse kuused Paevälja lõkkeplatsile, kus 21. jaanuaril algusega kell 18.00 toimub üritus „Tuleskulptuurid ja suur kuuselõke Lasnamäel“.

Haaberstis on kuuskede kogumiskohad:

Kakumäel, Kakumäe rannas Räime tänava I parklas (linna poolt);

Õismäe tee 110 kõrval asubval platsil (laste liiklusväljak);

Järveotsa tee 15a krundil (Järveotsa 15 ja Paldiski mnt 225 vahelisel alal);

Mustjõe asumis- Piibelehe 19, 19b ja Mustoja ja kraavi vahelisel alal;

Astangu 72 ja spordiväljaku vahealal.

Haaberstis kuuskede põletamise üritust ei toimu. Viimane kuuskede äravedu toimub 20. jaanuaril k.a.

Pirita linnaosa elanikul on võimalik jõulukuuski ära anda Pirita kloostri varemetes juures 7. – 10. jaanuarini.

Pirita kloostri varemete värav on lahti kella 10.00 kuni 15.00. Elanikud peavad arvestama, et jõulukuuske ära andes ei või olla küljes ehteid, plastikut, kilet vm põletamiseks mittesobivat materjali. Kunstkuused, ehted ja jõulutuled võib üle anda taaskasutuskeskustele või panna segaolmejäätmete mahutisse.

Mustamäe elanikud saavad oma vana jõulukuuse tuua kuni 15. jaanuarini järgmistesse tähistatud kuuskede kogumiskohtadesse:

Akadeemia tee 30, ehitatava ujula ja Akadeemia tee 50 lasteaia aia vahelisele haljasalale;

Mustamäe Kultuurikeskuse Kaja tagusele E. Vilde tee 120 oleva staadion äärsele haljasale;

Kiili tn 16 Sääse keskuse Maxima kaupluse ees oleva parkla kõrval olevale alale;

Mustamäe tee 187 (Lehola lasteaed) ja Vilde tee 79 korterelamu vaheline haljasalale;

Vilde tee 92 ja Vilde tee 96 vahelisele haljasalale;

Tammsaare tee 99 taga ja Grossi poe vahelisele haljasalale;

Tammsaare tee 74 taga, Parditiigi pargi vahelisele haljasalale;

Sütiste tee 24 ja Sütiste tee 28 (Liivaku kaubanduskeskuse) vahelisele haljasalale;

Sütiste tee 39 kõrval asuvate pakendikonteinerite juurde;

Vilde tee 101 (Szolnoki kaubanduskeskus) taga asuvasse parklasse pakendikonteinerite kõrvale;

Retke tee 26 ja Retke tee 28 hoovis asuvale haljasalale.

Mustamäe Valgusfestivali raames toimub 27. jaanuaril algusega kell 10.00, E. Vilde tee 120 vanal koolimaja staadionil kuuskedest tuleskulptuuride valmistamine, mis süüdatakse põlema samal õhtul

Nõmmel kogutakse kuuski kuni 21. jaanuarini järgnevatel aadressidel:

Nõmme turu tagumise parkla prügikonteinerite juures;

Pihlaka tn 12 Nõmme sotsiaalmaja prügikonteinerite kõrval;

Vabaduse pst 207 prügimaja kõrval;

Trummi tn 28b vastas pakendikonteinerite kõrval;

Valdeku tn 158 pakendikonteinerite kõrval;

Uueristi tn 10 korvpalliväljaku servas;

Ilmarise tn 42 vastas pakendikonteinerite kõrval;

Viisi tn 29 pakendikonteineri kõrval.

Kõik platsid on märgistusega tähistatud. Kuused palutakse puhastada ehetest ja kaunistustest.

Kristiine linnaosas saab alates 8.01- 19.01 tuua oma vanad jõulukuused Välja tn 8 maja taga asuvasse lahtisesse konteinerisse.

Kesklinna kogumiskonteinerite asukohad:

Ahtri tn 9 Nautica keskuse parkla;

Imanta tn - Liivalaia 40 ja Liivalaia 34 // Juhkentali 1 vaheline plats Pleekmäel;

Pärnu mnt viaduktialune plats;

Vesivärava kohviku (Vesivärava 42) vastas Kadrioru staadioni Vesivärava tn poolse sissepääsu parkimisalal;

Väike Rannavärava 6 parklas.

Konteinerid kuuskede kogumiseks paigaldatakse 5. jaanuari õhtuks ning on avatud kuni 26. jaanuarini.

Kristiine linnaosas saab alates 8- 19. jaanuar tuua oma vanad jõulukuused Välja tn 8 maja taga asuvasse lahtisesse konteinerisse.

Juhul, kui elanikud kuritarvitavad ja veavad konteinerisse vana mööblit, tehnikat, siis oleme sunnitud konteineri varem ära viima. Inimesed, kes elavad Energia, Elektroni, Alajaama, Järve ning Seebi tänaval ning oma jõulukuuski Välja tn 8 tooma ei hakka, siis nendesse piirkondadesse korraldatakse kuuskede kogumiskohad (suure sildiga ära märgitud).

Põhja-Tallinna linnaosas on kogutakse kuuski:

Erika bussipeatuse tagusel platsil olev konteiner (Tööstuse tn); Kalaranna 1 kinnistul paiknev piirdega ala (sissepääs Kalaturu poolsest väravast);

Sõle Selveri vahetus läheduses olev konteiner (Sõle tn).

Kuuski on võimalik tuua kuni 31. jaanuarini. Põhja-Tallinna Valitsus laseb valmistada kuuskedest 3D tuleskulptuurid ning nende abil tähistatakse suure tuleshowga Maakoera aasta algust 16. veebruaril Kalarannas.

Tartu linnavalitsus teatab, et Anne kanali ja Emajõe vahelisel maa-alal kogutakse alates laupäevast, 6. jaanuarist taas vanu jõulukuuski.

Kuuski saab tuua kuni 12. jaanuarini 2018. Seejärel meisterdatakse neist samas skulptuurid ning suurejooneline tulevaatemäng leiab aset laupäeval, 13. jaanuaril.

Tartu jäätmejaamades Turu 49 ja Jaama 72c võetakse jaanuarikuu jooksul vanu jõulukuuski vastu tasuta.