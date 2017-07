Kohalikeks valimisteks valmistuv Martyin Helme: homo- ja pagulaspropaganda pressib end väga jõuliselt koolidesse

Martin Helme kogub praegu Tõstamaa kandis suvekodus puhates jõudu peagi algavateks poliitlahinguteks. Kohalike valimiste eel lubab ta muuhulgas, et EKRE linnavõimu juurde pääsedes Tallinnasse mošeed ei rajata ja koolides võetakse väärtuskasvatus luubi alla.

"Ei vasta sugugi tõele, et homoteema ja immigrandid pole kohalik teema. Nagu teame, pressivad homo- ja pagulaspropaganda end väga jõuliselt koolidesse ning koolid on kohaliku võimu alluvuses," ütles Helme Õhtulehele.

Ta lisas, et EKRE osalusega omavalitsustes ei lubata mingil juhul, et linna või valda paigutatakse maksumaksja raha eest elama mõni pagulane."Samuti on kohaliku tasandi teema meie raudkindel lubadus: meie osalusega linnavõim Tallinna mošeed ei luba!"

Helme sõnas, et Eesti peab iga hinna eest vältima Rootsi või Belgia saatust: "Mitmekesisus ei rikasta ega tee tugevamaks. Ühtsuses peitub jõud."

