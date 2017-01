Kogu Lääne-Tallinna keskhaigla arvutivõrk ütles üles, patsiendid jäid hätta

Lääne-Tallinna Keskhaigla arvutirike tähendas, et haigla kõikides kliinikutes oli patsientide vastuvõtt oluliselt raskendatud.

"Inimesed tõredad, arstid tigedad," kirjeldas oma hommikust külaskäiku Delfile üks Kopli polikliiniku patsient. "Õed jooksid, sabad seljas, mööda koridore, patsiente vastu ei võetud, kõik kirjutasid midagi erinevatele lipikutele."

Haigla keskse arvutisüsteemi rikke tõttu oli rivist väljas palju erinevaid hädavajalikke teenuseid. Muu hulgas ei olnud võimalik patsiente vastuvõtule registreerida. "Arsti ukse taga oodanud inimestele öeldi: arvutid ei tööta, vastu me teid võtta ei saa," kirjeldab patsient. "Kas nii ongi? Kas need riskid on siis kaardistamata, et kui arvuti ei tööta, siis patsiente ka ei ravita?"





Haigla pressiesindaja Liisa Suba sõnul saadi arvutisüsteem pärastlõunaks siiski enam-vähem tööle, ehkki tavapärasemast aeglasemalt.





Rike puudutas kõiki haigla kliinikuid, sealhulgas näiteks ka Pelgulinna sünnitusmaja

"Infosüsteemi rikke ajal oli võimalik fikseerida patsiendi andmed esialgu paberil, seega töö haiglas ei seiskunud. Veel vajab väljaselgitamist, kas ja milliseid probleeme patsientide vastuvõtmisel infosüsteemi rike täpsemalt kaasa tõi," lisas Suba.





Haiglale ei olnud õhtupoolikuks teada, et rikke tõttu oleks mõni vastuvõtt ära jäänud. "Juhul, kui patsientidel on kaebusi näiteks vastuvõtu ärajäämise tõttu, soovime neist kindlasti teada saada, et patsient uuesti vastuvõtule kutsuda," lisas pressiesindaja siiski. "Palume vabandust kõikidelt oma patsientidelt, kel tekkis ebameeldivusi."