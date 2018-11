Kogenud tohter: täna on probleem selles, et EMO arstid ja perearstid ei tea enam, mis täpselt teise juures toimub

"Üle Eesti on selliseid veel, kokku võib-olla kümmekond, kes julgevad niimoodi ühendada perearsti ja erakorralise meditsiini töö," sõnas ta Ida-Tallinna keskhaigla väljaandele ITK Sõnumid.

Tegelikult ju polegi julguses asi, sest karta pole midagi, ütleb Lätt. "Eks patsiendid on ju samad – EMOs käib palju neid, kes peaksid minema perearsti vastuvõtule, tõsi, mõnikord on nad ka raskes seisundis ja vajavad hospitaliseerimist."

EMOs näeb Läti sõnul patsienti A-st Z-ni ja see on suurepärane võimalus end täiendada. "Perearsti residentuur on kolm aastat, kardioloogia tsükli pikkus on üks kuu. Selle ajaga on võimatu selgeks saada kogu kardioloogia, näed vaid lukuaugust piskut ning pead nende teadmistega minema reaalsusesse. Seda on ilmselgelt vähe aga EMOs saan neid lünki teadmistes tasapisi täita. Mina nägin sel hetkel, et selleks, et end võimalikult hästi täiendada ja rohkem õppida, tuleb töötada EMOs, kus näeb rohkem keerulisemate haigustega patsiente. See annab mulle rohkem pädevust, et saada hakkama igapäevatöös,” põhjendab Lätt. „Mida rohkem patsiente näen, seda rohkem on kogemust ja hiljem pädevust. Seega on põhjus EMOs töötamiseks egoistlik omakasu,” naerab ta.

Sel nädalal avalikustati riigikontrolli värske audit, kus öeldud, et EMO-sse pöördunutest 57% ei vajanud tegelikult kiiret erakorralist abi. Pooli EMO-sse pöördunuid oleks tegelikult saanud aidata perearst – seitse aastat tagasi oli see osakaal 39%. Seega probleem süveneb. Kergemate kaebustega EMO-sse pöördunutest 32% põhjendas, et ei saanud perearsti juures piisavalt kiirelt abi.