Kofkini ja Savisaare pealtkuulatud vestlus: Savisaare raha liigutanud advokaat nõudis jamasse sattumise eest hüvitist

2009. aastal liigutas Edgar Savisaar suure summa raha Šveitsist Eestisse, kasutades advokaat Peter Kaiseri abi. See käivitas aga rahapesu-uurimise, mis tõi kaasa piisavalt jama ka Kaiserile endale, kes küsis seetõttu Savisaarelt ja Kofkinilt kahjutasu.

Edgar Savisaare korruptsiooniprotsess koosneb kolmest osast, millest üks puudutab rahapesu süüdistust. Täna kuulati linte, mis puudutavad süüdistust, et Savisaar võttis altkäemaksu ettevõtja Alexander Kofkinilt.

Meritoni hotelli restoranis Balalaika 2014. aasta suvel toimunud vestluse käigus helistas Kofkinile aga keegi Fischli, kellega Kofkin rääkis põgusalt Saksa keeles ja vabandas, et on hõivatud. Ent seejärel hakkas Kofkin Savisaarele seletama, mis mure Fischlil on.

Kofkin rääkis, et Kaiser helistas talle 2-3 päeva varem ja tahtis advokaadikulude kinnimaksmist, aga Kofkin ei näe selleks põhjust. Kofkin vastas Kaiserile, et see oli tema äririsk, et tal võib olla advokaatide abi vaja. Kaiserile maksti korralikult ta tegutsemise eest ja tema äri ongi selline.

Kofkin kinnitas, et kahju ei saa Kaiser Savisaarele enam teha, raha on Savisaar ära maksnud. Savisaar ei osanud sellest midagi arvata. Kofkin nimetas Kaiseri nõuet häbematuseks. Kofkin rääkis pikalt, miks ei peaks midagi maksma.

Savisaar kahtlustas, kas Kaiseri nõue võiks olla provokatsioon. Jutuks olev summa on 7000 franki. See pole Kofkini sõnul suur summa, aga selle küsimine on häbematus.

Loe veel

Kofkin rääkis, et Fischli väriseb oma lintsentsi pärast, mis võetakse ära, kui ta rahapesuga vahele jääb. Pole selge, kes on ja kuidas puutus Savisaarega kokku Fischli nimeline inimene.

Põhjuseks oli abielulahutus

2009. aastal lahutasid Edgar ja Vilja Savisaar oma abielu ja varade jagamiseks oli Savisaarel kiirelt raha vaja. 2,7 miljonit krooni laenas ta kõigepealt Ain Seppiku poeg Sulev Seppiku firmalt Bravotex, aga Sulev Seppikule tagasi maksmiseks oli tal uuesti raha vaja, mis tõenäoliselt toodigi Šveitsist Eestisse.

Loe lähemalt: Kas jutt hiigelhonorarist on Savisaare katse päästa end kriminaalasjast?

185 000 eurot kanti 27. novembril 2009 Savisaarega seotud fondist Liechtensteini ärimees Peter Kaiserile kuuluva Panama firma Pipa Business Corporation arvele. Sealt omakorda jõudis 173 550 eurot kahe vaheetapi läbimise järel tagasi Bravotexi. Summa kahanes vahepeal, sest tõenäoliselt tahtis Kaiser oma nime kasutamise eest tasu saada. See oligi see korralik tasu, millest Kofkin rääkis.

Savisaar ei deklareerinud 173 000 euro suurust laenu, aga suuri rahaülekandeid märkas rahapesu andmebüroo. 3. veebruaril 2011 alustas Eesti riigiprokuratuur Savisaare ja ärimees Alexander Kofkini suhtes rahapesu-uurimist. Šveitsi tehti teabenõue, Savisaar vastas katsetega takistada kohtus eestlastele info andmist.

Nagu on näha Kofkini jutust Savisaarele, tekitas rahapesu uurimine peavalu ka Savisaart aidanud advokaat-ettevõtja Kaiserile.