Koeru vald sundliitmist ei soovi ja läheb valitsuse vastu kohtusse

Eile otsustas Koeru vald valitsuse vastu kohtusse minna, et lõpetada valla sundliitmine. Selle asemel soovitakse liituda Rakke vallaga.

Koeru ja Rakke valdade vabatahtliku liitumise kinnitamisega tekiks 3700 elaniku ja ligi 6 miljoni eurose eelarvega Piibe vald, mis ületab haldusvõimekuselt mitmeid haldusreformi käigus tekkivaid uusi omavalitsusi.

"Tundub, et valitsus on kaotanud silmist haldusreformi tegeliku mõtte ja eriti Loksa erandi valguses ei saa me kuidagi leppida valitsuse seisukohaga, mis läheb vastuollu Rakkes ja Koerus rahvaküsitlustel välja selgitatud arvamusega," selgitas Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand. "Kahjuks oleme sunnitud valitsusele haldusreformi eesmärki meelde tuletama kohtu kaudu."

Kohtusse pöördumist takistab esialgu sundliitmise määruse puudumine, milles sundliitmise otsust põhjendatakse. Kuigi hea tava kohaselt oleks pidanud valitsus peale sundliitmise otsust määruse sundliidetavale vallavalitsusele edastama, ei ole seda tänaseks tehtud.

Koeru vallaelanike arvamuse väljaselgitamiseks on Koeru vallas läbi viidud kaks rahvaküsitlust. Eelmise aasta detsembris vastas 80 protsenti hääletusel osalenud vallaelanikest eitavalt Koeru valla liitumisele loodava Järva vallaga ja käesoleva aasta märtsis soovis 55 protsenti vallaelanikest Koeru liitumist Rakkega vallaga.