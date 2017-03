Koeru ja Rakke ühinemisel tekkiv Piibe vald soovib paikneda Lääne-Virumaal

Omavalitsuste ühinemise esimesest ringist kõrvale jäänud Koeru vald Järvamaal ja Rakke vald Lääne-Virumaal allkirjastasid ühinemislepingu. Loodava omavalitsuse nimeks saab Piibe vald keskusega Koerus, kuid Järvamaa asemel eelistatakse paiknemist Lääne-Virumaal.

Koeru ja Rakke valla ühinemisleping allkirjastati Aruküla mõisas. Kuigi ühinemislepingu heakskiitmise poolt oli mõlema volikogu enamus, eelistas kolmandik Koeru rahvaasemikest istungilt üldse puududa, vahendas ERR "Aktuaalset kaamerat".

Pooled tunnistasid siiski, et läbirääkimised kulgesid üldiselt sujuvalt, kõige raskem oli kokku leppida, kus hakkab paiknema vallakeskus ning millisesse maakonda Piibe vald kuulub.

"Lepingus on Koeru keskusena sees ja ka kahe valla ühine arusaam, et maakonnana võiks käsitleda Lääne-Virumaad. Aga me teame kõik, et vabariigi valitsus on see, kes ühinevate piirvaldade maakonna määrab," rääkis Koeru vallavolikogu esimees Külvar Mand.

Suurim mure on aga selles, et loodavas Piibe vallas elab oluliselt vähem inimesi, kui uutes omavalitsustes nõutud.

"Täna võib Koeru ja Rakke vald kokku oma 3700 elanikuga öelda seda, et me oleme majanduslikult kordades võimekamad kui mõned meie naabrid, kes on palju suuremad nii rahva arvult kui kilomeetritelt. Nii et siin on oluline kaalumiskoht," ütles Külvar Mand.