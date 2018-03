Kodutute öömajad on külma tõttu avatud ka päeval

Praegusel külmal ajal on kodutute öömajad paksult rahvast täis ja ajutiselt avatud ka päevasel ajal. Linn lubab, et kõik soovijad mahutatakse ära.

Gennadi on üks neist, kes Akadeemia tee öömajas oma päeva veetis. Gennadi rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et külmaga on tänaval edasi-tagasi jalutada päris hirmus ja võimalusega päev öömajas veeta saab ainult rahul olla.

"Vaatame filme, igasuguseid. Omavahel räägime oma probleemidest,” vahendas ERRi uudisteportaal.

Tallinnas on kolm kodutute öömaja ning üks varjupaik. Need on kohad, kust saab vältimatut sotsiaalabi ning kokku saab seal ööbida 145 inimest.

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse direktor Kersti Põldemaa ütles, et keskusele kuuluvates öömajades on kohad täis. Kui aga mõni hädaline peaks juurde tulema, leitakse ka talle magamisase.

"On võimalik panna madratseid ka puhketuppa, aga ma arvan, et sellist vajadust praegu ei teki ka, sest tundub, et see kõige suurem külm hakkab juba taanduma," rääkis ta.

Põldemaa tõdes, et selliseid kodutuid, kes eelistavad öömaja asemel tänaval ööbida, jääb aasta-aastalt vähemaks, tänavakodutuid võib Tallinnas olla umbes 50 ringis.