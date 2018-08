Kodumaine kangelane: Soome raske bussiõnnetuse esimene abiline end sangariks ei pea, verd ja laipu on ta näinud varemgi

"Ma tulin just sõbra juurest, nägin seal nelja autot, ma arvasin esialgu, et see on tavaline õnnetus. Jätsin auto seisma, läksin vaatasin, mis seal on, nägin, et buss on seal all vasaku külje peal. Kaks meest oli juba seal all, üks mingi ehitaja ja teine ka mingi teine soomlane. Hüüdsid mulle veel, et tule ja aita. No ma siis läksin, seal, et mis abi seal anda on. Seal pidi kivide peal turnima, üks kaheksa meetrit ronida. All oli buss kaldu, sees vanem rahvas, kõik turvavöödega kinni, kõik ei olnud nagu noored, polnud lapsi, kuigi ma alguses kuulsin küll kiledat häält, et tulge appi ja aidake," kirjeldas Neemre.

"Ega seal polnud siis muud, et küsisin esimeste käest, et kas nad saavad liigutada. Üks meesterahvas oli näost jube valge, katsusin pulssi tal kaela peal, see inimene ei reageerinud ja pulssi tal ka polnud," rääkis mees.

"Andsin oma kokkuvolditava noa mehele, kes aitas ja lõikasime sellega turvavöid läbi. Seal oli üks mees, kellel luu paistis jala pealt, tõstsime neid ükshaaval sealt bussist välja. Ühel proual olid kõrvad-silmad klaasi täis," jätkas mees.

Tema sõnul olid nad bussis neli-viis minutit, kuni hakkasid tulema kiirabi ning tulid päästjad. Mehed jätkasid kiirabi töötajate abistamist - koos tõsteti inimesi bussist välja ning viidi mäest üles. "Olin seal umbes tunnikese kokku, siis pidin oma lastele järele minema, ühe naisterahvaga olin seal natukene pikemalt, kes ütles, et tal selg valutab, ütlesin, et ära liiguta ennast, aga rääkisin temaga," sõnas Neemre.