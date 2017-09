Kodila küla lastaia lastele tuuakse söök naaberkülast, ehkki endal seisab tarbetuna võimas köök

Rapla vallas asub väike Kodila küla, kus veel eelmise kevadeni tegutses ka kool. Praegu on koolimajja jäänud vaid lasteaia rühm, mille kasvandikele söögipoolis kolm korda päevas kaheksa kilomeetri kauguselt kohale tuuakse.

Rapla vallavanema Kalle Toometi sõnul rekonstrueeriti koolimaja 7-8 aastat tagasi. Sellega loodi majja ka viimase peal tehnikaga köök ja söögisaal. Köögis lõpetati aga tegevus koos koolihariduse majast väljakolimisega.

Et Kodila lasteaia rühm kuulub Alu lasteaia alla, tehakse kolme päevakorra söök Alus. "Meil on transport, mis toob kõik toidud Kodilasse," ütles vallavanem.

Rapla vallavolikogu liige Alar Mutli ei mõista, miks ei toitlustata lasteaeda koha peal, kus on olemas tasemel kööginurk, vaid sööki veetakse autoga Alu küla lasteaiast. "Ma ei saa aru sellest ühisköögi mõttest. Kui köögiblokk on olemas ja kohad on olemas, miks peaks ikkagi vedama toitu 8km kauguselt 3 korda päevas. Seda minu mõistus ei võta," ütles Mutli.

Mutli hinnangul aga peaks koha peal vaaritades odavamalt hakkama saama. "Köögitehnika on odavam kui auto. Ma ei näe, et kolm korda päevas toitu vedada on odavam kui kord või kaks korda nädalas käia 10 kilomeetri kaugusel Raplast kaupa toomas," ütles Mutli. "Ükskõik kui kaua see toit termoses on, on see midagi muud kui otse potist tulnu."

Toometi sõnul ei ole mõistlik 15-16 inimese jaoks Kodila koolimaja kööki käivitada, sest see on liiga võimas ja ebaotstarbekas oleks hakata nii väheste inimeste jaoks kööki kasutama. "Köök on suur ja see läheks kulukaks, sest seal peaks hakkama ka personali pidama," ütles ta.

Kuni kevadeni leidis veel köök rakendust, sest koos kooliõpilastega oli siis majas inimesi igapäevaselt ligi 30. Praegu on Kodilas asuvasse lasteaia rühma registreeritud 16 inimest, igapäevaselt näeb seal vallavanema sõnul 10-12 last.

Nüüd on köök tühjana seisnud juba mitu kuud. Kohalik anonüümseks jääda sooviv elanik (nimi toimetusele teada) ütles, et seda ei lubata kellelgi kasutada, hoopis üritatakse välja rentida meeletult kalli hinna eest, mis ettevõtjaid eemale peletab.

Vallavanema sõnul see nii ei ole. "Valeinformatsioon. Me ei ole ühtegi rendihinda isegi välja öelnud. Seda küsime soovijatelt, kuid praegu ei ole ühtegi soovijat olnud. Üks catering ütles, et võiks kasutada, kuid selgus, et praegusel hetkel ei nad lisa pinda ikkagi ei vaja," ütles Toomet.

Ta möönab, et köögile on raske kasutust leida, ent sellega tegeletakse. "Otsime hetkel köögile rentnikku või kasutajat, seni on huvi puudunud." Et köögile oleks lihtsam rentnikku leida, ehitati lasteaiale endisest klassiruumist oma söögisaal. "Siis oleks rentnikul võimalik kasutada köögiga koos söögisaali," ütles vallavanem.

Kui aga rentnikku ei peakski leitama, kasutatakse seadmed viimase võimalusena ära valla teistes lasteaedades või köökides. "Aga kui leiame kasutuse, ei tahaks veel üksikuid osi ära anda. Kui komplektkasutust ei ole, asendame mujal olevad seadmed Kodila omadega," ütles Toomet.

Väikesed plaanid on vallavanema sõnul juba ka koolimaja tühjade ruumidega, kuid täpsemalt peab selleks uue omavalitsusega nõu pidama. "On räägitud, et meil on vaja arhiivi ja muuseumit," lubab Toomet, et mingi kasutus nendele ruumidele kindlasti tuleb.

Praegu on tema sõnul eakatele kasutada saal ja abiruum. "Peale selle kasutatakse ruume ära ka rahvateatri tarbeks."

Kohaliku elaniku sõnul sahistatakse kooliõppe kaotamise valguses Kodilas sootuks ka lasteaia sulgemise üle. "Aina enam liigub asi sinna suunda, et ka lasteaeda hakatakse vaikselt likvideerima, ilma, et asjaosalised sellest teadlikud oleks. Vôi noh, nad teavad, sest see on avalik saladus," ütles kohalik.

Vallavanem aga kinnitab, et lasteaia rühm jääb, kuni lapsi on. "Praegu ei ole isegi kõne alla võtnud selle kinni panemist. Lasteaed peab olema kodukoha lähedal. Praegusel juhul saavad selle sulgeda vaid lapsevanemad ise, kui nad ütlevad, et nad oma lapsi siia ei too ja valivad muud asukohad."

Lasteaia sulgemine pole ohus ka volikogus opositsiooni kuuluva Mutli sõnul. "Nii kaua kui lapsi on, nii kaua lasteaeda ei kaotata."