Kodanikuühendus vaidlustab Harku järve äärse metsa raieload

Ühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitab täna keskkonnaametile Harku järve äärse metsa raielubasid vaidlustava pöördumise, kuna ühenduse hinnangul on amet lubasid väljastades puudulikult hinnanud Harku valla üldplaneeringus sätestatud raiepiiranguid.

"Üldplaneeringu järgi tuleb Harku järvest läänes asuvad metsad säilitada puutumatuna ja majandada neid lageraiest erinevate majandamisvõtetega, ometi on keskkonnaamet väljastanud kahele katastriüksusele pea nelja hektari ulatuses lageraielubasid," teatas ühendus.

EMA teatas, et nende päringule, miks on keskkonnaamet väljastanud lageraieload Harku järvest läänes asuvatele metsadele, vastas keskkonnaameti metsaosakonna metsanduse juhtivspetsialist Ivar Omler, et tema hinnangul on tegemist üldistatud põhimõttega, kuna puudub selgitus, millises ulatuses vahetult Harku järvest tuleb metsa majandada lageraietest erinevate majandamisvõtetega.

"Eeltoodust lähtuvalt ei ole Keskkonnaameti hinnangul Harku valla üldplaneeringu sisu Harku järve läheduses kavandatavate lageraiete keelamiseks õiguspärane põhjendus ning Keskkonnaametil puudub alus raiete keelamiseks," lisas Omler.

Kodanikuühenduse hinnangul ei ole Keskkonnaameti selgitus ammendav, sest Harku järvest läänes asuvad metsad, millele on praegusel hetkel Keskkonnaameti poolt väljastatud valdavalt lageraieload, moodustavad ühtse pindalaga metsamassiivi, millele on viidatud ka üldplaneeringu dokumendis.

Loe veel

Ühenduse hinnangul tuleb tellida täpsustavad uuringud, et määratleda kõnealuste metsamassiivide pindala ja ulatus. EMA hinnangul on praegusel hetkel Keskkonnaameti otsus vaieldav, sest üldplaneeringut on võimalik tõlgendada nii raiet lubavate otsuste kasuks kui kahjuks.

Ühendus lisas, et tõlgendus kaldub pigem raiet lubavate otsuste kahjuks, sest lageraieks määratud maaüksused moodustavad selgelt Harku järvest läänesuunda jääva ühtse metsamassiivi.