Kodanikuühendus: lindude pesitsusperioodil tuleb kehtestada raiekeeld

Teisipäeval Viimsi vallas hekipuude langetamise tagajärjel hukkunud lindude juhtum näitab kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks sõnul, et pesitsusperioodil toimuvat raietegevust käsitlevat seadusandlust tuleb karmistada.

Avalduses seisab, et "OÜ Verston Ehituse hoolimatu suhtumise tõttu said kuuseheki raietöödel surma kümned linnupojad ning purunes hulganisti pesasid ühes koorumata munadega". Kodanikuühendus leiab, et vaatamata Viimsi valla kommunaalameti juhataja Alari Miki kinnitusele, et enne raietegevust kontrolliti linnupesade olemasolu hekis, pole võimalik, et niivõrd paljude linnupesade olemasolu jäi märkamata. "Tegemist on nii ehitusfirma kui ka tellija hoolimatuse ja jõhkrusega."

Kodanikuühendus sõnul on Viimsis toimunu pinnapealne osa igapäevaselt teistel ehitusobjektidel ja Eesti metsades toimuvast, kus intensiivse raietegevuse käigus hukkub igal kevadsuvisel perioodil mitmeid abituid linnu- ja loomapoegi. Avalduses lisatakse, et erinevalt linnadest toimub raietegevus metsas vähemate inimeste nägemisulatuses, mistõttu jäävad need juhtumid üldsusel tähele panemata ning inimestel ei õnnestu erinevalt Viimsis toimunust linnupoegade kaitsesse sekkuda.

Seepärast soovib kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks pöörata avalikkuse ja seadusandjate tähelepanu metsaseaduse muutmise olulisusele. Nende hinnangul tuleks Eesti Ornitoloogiaühingu tungival soovitusel kehtestada neljakuune raierahu nii riigi- kui erametsades ning seada vastavad piirangud ka asulates tehtavatele raietöödele.

"Kevad ja suvi on looduses järelkasvu kindlustamise aeg. Kui sellel perioodil ei anta lindudele ja loomadele võimalust järglasi ilmale tuua ja rahus nende iseseisvumise eest hoolitseda, siis saame Eestis peagi tunda pöördumatut liigirikkuse hävimist," põhjendab kodanikuühendus oma seisukohta.