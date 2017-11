Kodanikujulguse aumärgi pälvis ka räppar Beebilõusta poeröövi takistanud mees

Justiitsminister Urmas Reinsalu andis täna kodanikujulguse aumärgi 28 kodanikule, kes on oma vapra tegutsemisega päästnud elu, aidanud tabada kurjategijaid, hoidnud ära kuriteo või abistanud selle ohvrit. Teiste seas pälvis aumärgi ka mees, kes tänavu talvel peatas Andrus Elbingu ehk Beebilõusta põgenemist, kui viimane oli matšeetega kohalikku toidupoodi röövinud.

4. veebruari keskpäeval nägi Vahur Rämman Põhja-Tallinnas, et toidupoe ees hüüab müüja appi. Vahur sisenes väiksesse poodi, kus nägi põrandal vedelevaid kaupu ja meest, kel oli käes matšeete ning kes lõhkus kassaaparaati. Toona selgitas Elbing politseile, et kassaaparaadi sahtel ei tahtnud kuidagi avaneda. "Ma nägin palju vaeva selle avamisega, kuid ma tegin seda meelega, sest tegelikult ju kassa avaneb "total" nupuga, aga minul oli vaja kindlalt aega venitada, et politsei kohale jõuaks," märkis ta.

Seejärel märkas Elbing müüja appikarjetele reageerinud Rämmanit ja vehkis tema suunas ähvardavalt matšeetega. Rämman mõistis, et tegu on väga ohtliku kurjategijaga ja otsustas korrakaitsjate saabumiseni varast kinni hoida. Ta väljus kauplusest ja seisis ukse ette, et röövel ei saaks põgeneda.

Politsei jõudis sündmuskohale kella 12.35 ajal. Üks patrullpolitseinikest teatas ettekandes, et Elbing allus korraldustele: pani spordikoti ja noa maha, tuli aeglaselt kauplusest välja. Seejärel pandi mehe käed raudu.

Kohus tunnistas Andrus Elbingu süüdi relvastatud poeröövis, mis on toime pandud psüühilist vägivalda kasutades ja relvaga ähvardades. Elbingule määrati kolm aastat tingimisi vangistust. Sellest kuus kuud tuli reaalselt trellide taga veeta.