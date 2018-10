Kodanikuallumatuse positiivne tagajärg: Tallinnas Pirital rajatakse kümme uut jäätmekogumispunkti, kuna olemasolev uppus prügisse

Pirita Severi parkals asunud pakendikonteinerid viidi sealt minema 4. oktoobril. Tallinna Pirita linnaosa vanema Alina Tubli sõnul tõi Tallinna Keskkonnaamet tõi põhjenduseks, et mahutite juurde jäetakse järjepidevalt maha aia- ja haljastusjäätmeid ning muid olmejäätmeid, mida selles punktis ei koguta ja mistõttu on sealne lähiümbrus sagedasti olnud risustatud .

Linnaosavanema sõnul kohalikke elanikke siiski pika ninaga ei jäeta. “Pakendite kogumise võrgustiku ühtlustamiseks ja parema kvaliteedi tagamiseks paigaldatakse Piritale 10 uut pakendikonteinerit,” selgitas Tubli. Ta tuletas ka meelde, et prügi konteineri kõrvale jätmist käsitletakse risustamisena ja see on karistatav.

Uued pakendikonteinerid paigaldatakse hiljemalt novembrikuu jooksul järgmistesse asukohtadesse:

- Kõlviku tee 19

- Aianduse tee ja Tolmuka tee ristmik

- Liilia tee 26

- Supluse pst 1

- Sinitiiva 2 (Udeselja tn)

- Rummu tee 5 vastas asuv parkla

- Künnapuu tn 124

- Purde tn 19

- Võsa tee 26 parkla

- Lodjapuu tee 68 vastaskrunt

Tallinnas asuvad avalikud pakendipunktid leiab Tallinna linna veebikaardilt.

Järgnevate aastate jooksul tuleb Eesti majapidamistel aga hakata oluliselt rohkem prügi sorteerima, kuna 2025. aastaks peavad Euroopa Liidu liikmesriigid võtma ringlusse 55 protsenti jäätmetest, muutes need uuesti tooraineks või toodeteks. Eesti ringlusesse võetu sihtarv oli 2016. aastal 28 protsenti, mis tuleb juba aastaks 2020 kasvatada 50 protsendini.