Koalitsioonipartnereid Helir-Valdor Seederi soov koalitsioonileping avada imestama ei pane

IRLi vastne juht Helir-Valdor Seeder teatas eile, et soovib avada uuesti koalitsioonilepingu, et arutada maksupaketti. Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles valitsuse pressikonverentsil seda kommenteerides, et kui koalitsioonipartneril vahetub esimees, siis ei saa kuidagi pahaks panna, kui too soovib koalitsioonilepingu ja tegevused üle vaadata.

„Ma olen kohtunud Heliriga pühapäeval ja ka sellel nädalal ning ma olen valmis vaatama ja kuulama tema mõtted ära,” sõnas Ratas ja kinnitas, et arutelusid lähipäevil peetakse ja seda juba ka täna. „Ma arvan, et see on loomulik. Iga esimees tahab vaadata põhimõtted üle. Ja seda kindlasti Keskerakond kuidagi ei takista. Samas ma lükkan ümber kõik muud spekulatsioonid: IRLi vastne esimees on öelnud, et ta soovib koalitsioonis jätkata.”

Ratas lisas, et temal on Seederiga olnud hea koostöö riigikogu juhatuses, ja kinnitas, et valitsuse tervis on hea, töine ja usalduslik. „Kui ühe koalitsioonipartneri esimees ütleb, et ta soovib jätkata selles valitsuses, siis see on kõige kindlam märk, et see nii on. See, et me vaatame mõningaid põhimõtteid üle, ma ei näe siin mingit probleemi,” toonitas Ratas.

Kultuuriminister Indrek Saar (SDE) märkis, et Seederi koalitsioonilepingu avamise soovis ei ole midagi üllatavat, kuivõrd seda võis aimata juba siis, kui IRL alles esimehe kandidaate sõelus. „Sotsiaaldemokraatide poolt oleks eriti kummaline öelda, et see kuidagi meie jaoks imelik tundub, sest selle traditsiooni algatasime me ise kaks aastat tagasi,“ meenutas Saar aega, mil Jevgeni Ossinovski Sven Mikseri asemel SDE esimeheks valiti ja ta kaardid seejärel segi paiskas.

Sotsiaaldemokraatide esimehe vahetudes muutus mäletatavasti ka valitsuse koosseis, kuid võimalikke muudatusi valitsuse praeguses koosseisus Ratas täna ei paljastanud, märkides, et valitsusse kuuluvad erakonnad teevad personaalia osas otsuseid ise ja see on tema hinnangul terve lähenemine. Keskkonnaminister Marko Pomerants lisas, et nii toimub see ka IRLi puhul.

Ühe punktina, mille osas Seeder tahaks diskussiooni pidada, mainis ta abikaasade ühisdeklaratsiooni võimaluse taastamist. Jüri Ratas sõnas, et see tuleb kindlasti kõne alla, kuid see eeldab kas uute katteallikate leidmist või olemasolevate kulude kärpimist. Indrek Saar lisas, et kui leitakse vahendid, siis pole ka sotsidel midagi ühisdeklaratsiooni säilimise vastu.