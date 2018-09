Koalitsiooni ülekaal riigikogus kahanes õhkõrnaks, aga selle püsimine paistab kindel

Riigikogu sügishooaeg algas sellega, et Keskerakonnast lahkus Peeter Ernits, kes teatas plaanist kandideerida EKRE nimekirjas. Lahkumise põhjuseks peavad teised poliitikud nii seda, et ta ongi maailmavaatelt EKRE mees, aga ka seda, et EKRE sai talle pakkuda parema koha kui Keskerakond.

Nimelt kandideeris Ernits viimastel riigikogu valimistel Jõgeva-Tartumaa ringkonnas. EKRE-l seal tugevaid poliitikuid pole, seega saavad nad pakkuda Ernitsale seal esinumbri kohta, sellal kui Keskerakonnas oleks teda ootanud kolmas koht. Kolmandalt kohalt on aga raske riigikokku saada.

Ernitsaga samas ringkonnas kandideerinud Marika Tuus-Laul teda oluliseks konkurendiks ei pidanud. Ta meenutas, et viimastel valimistel sai tema selles ringkonnas 2900 häält, peale teda tulid Peeter Võsa ja Aleksandr Širokov ja Ernits oma 800 häälega oli neljas.

Tuus-Laul ütles, et tema veel mõtleb, kas järgmistel valimistel kandideerida. Ta ütles, et on endiselt õnnetu selle üle, kuidas erakonnakaaslased kohtlesid Edgar Savisaart, aga ta pole seda tüüpi, kes teise erakonda läheks.