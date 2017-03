Koalitsioon läheb alkoholi aktsiisitõusuga õiguskantsleri kriitikast hoolimata edasi

Riigikogu majanduskomisjon otsustas uue valitsuse alkoholi aktsiisitõusu plaaniga edasi minna, ees ootab ilmselt käik riigikohtusse.

Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas täna õiguskantsleri seisukohti, mille järgi on Jüri Ratase valitsuse lahja alkoholi aktsiisitõusu plaan vastuolus põhiseadusega. Mõistagi komisjonist üllatust ei tulnud: komisjonis on ülekaalus koalitsiooni saadikud ja seega otsustati aktsiisitõusuga ikkagi edasi minna ning õiguskantsleri arvamust mitte toetada.

See tähendab, et tõenäoliselt juba neljapäeval on õiguskantsleri ettepanekud arutlusel riigikogu suures saalis. Täpse kuupäeva otsustab riigikogu juhatus. Võib julgelt eeldada, et täiskogus on Keskerakonna, sotside ja IRL-i häälte toel otsus sama ja aktsiisitõusu eelnõu ringi tegema ei hakata.

Seejärel on õiguskantsler Ülle Madisel õigus pöörduda riigikohtusse, mis siis omakorda otsustab, kas valitsuse kavandatud aktsiisitõusud on põhiseadusega vastuolus või mitte.

Tänases Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus ütles peaminister Jüri Ratas, et valitsusel pole plaanis aktsiisitõusudest taganeda ja oma eelnõu ollakse igal juhul valmis kaitsma ka riigikohtus.

Loe veel

Õiguskantsler leidis pisut enam kui kaks nädalat tagasi, et valitsuse kavandatud lahja alkoholi aktsiisitõus aastatel 2017 ja 2018 on põhiseadusevastane, kuna riivab osapoolte õigustatud ootusi.

„Riik võib tähtajalisest lubadusest taganeda üksnes erandlikel asjaoludel, mh näiteks ränga majanduskriisi korral,“ leidis Ülle Madise. „Alkoholiaktsiisi täiendaval tõstmisel sellist erakorralist olukorda polnud. Ettevõtlusvabaduse ja õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisest kannavad kahju tootjad, müüjad ja kauplused, eriti suures ulatuses piirikaubandusest mõjutatud väikekauplused.“