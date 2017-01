Koalitsioon kaalub nädalavahetusele langeva püha eest vaba päeva andmist

Koalitsioonierakonnad arutavad võimalust anda nädalavahetusele langeva rahvus- või riigipüha eest vaba päev.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) riigikogu fraktsiooni esimehe Kalvi Kõva sõnul on ridamisi rahvasaadikuid riigikogus arutanud võimalust anda nädalavahetusele langeva rahvus- või riigipüha eest vaba päev. "Minu arvates on see väga mõistlik mõte ja seda tuleks arutada," leidis Kõva.

SDE fraktsiooni esimees märkis, et kuna selle seadusemuudatuse eelnõu algatatakse tõenäoliselt riigikogu saadikute poolt, siis koalitsiooni eestseisuses mõtiskleti sellel teemal. "Eks siis näis, kuidas selle asjaga läheb, kui see ükskord algatatakse," vihjas Kõva, et seaduseelnõu ei pruugi niipea menetlusse jõuda.

Kõva kinnitas, et sotsiaaldemokraatide fraktsioonil on teema suhtes positiivne hoiak ja nemad seda ideed toetaksid.

Siiski märkis fraktsiooni esimees, et pühadejärgse vaba päeva idee on veel mõttetasandil ning analüüsi, mida ettevõtjad arvavad, ei ole. "Loomulikult, inimestel tekkis ootus eriti just nende pühadega ja sellest tingituna tekkis ka selline ettepanek ja mõte. Seda kõike peab arutama ja mõtlema, mis see võib kaasa tuua meie ettevõtlusele ja inimestele. Vaidlematult on see positiivse alatoongia idee," rääkis Kõva.

Käesoleval aastal langeb nädalavahetusele viis riigipüha: uusaasta, nelipühade esimene püha, jaanipäev, taasiseseisvumispäev ja jõululaupäev.