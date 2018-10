Kliimaraporti hukutav hinnang andis kaksteist aastat muutusteks. Mida teeb Eesti?

IPCC eriaruanne selgitab, et üleilmse soojenemise piiramiseks 1,5 kraadi tasemeni on vaja kiireid ja põhjalikke muutusi kõigis sektorites ning kliimategevust ka senisest rohkem läbivalt rahastada. Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil on tehtud ettepanek suunata liidu eelarvest veerandi kliimaeesmärkide täitmisele.

"Eestis on energeetikatööstus suurim kasvuhoonegaaside heite allikas, mis näiteks 2016. aastal moodustas 70,4% koguheitest," kommenteeris keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Kristi Põlluveer. "Põlevkivist väljumine on kompleksne teema ning vajab ühiskonnas laiemat arutelu, puudutades lisaks keskkonnale ka sotsiaalmajanduslikke ja turvalisuse aspekte."

Ent ka põlevkivi kasutamisest täielikult loobumata on selles sektoris võimalik kasvuhoonegaaside heidet vähendada. Näiteks on juba praegu olemas CO2 kogumise ja kasutamise tehnoloogiad, mis võimaldavad energeetikasektoris tekkiva kasvuhoonegaaside heite kinni püüda ning kasutada teistes tegevusvaldkondades.

Keskkonnaministeerium keskendub kliimategevuses praegu veel transpordile ja metsandus- maakasutussektorile. "Transport on uuringute kohaselt Eestis üks suurima heite vähendamise potentsiaaliga sektoritest," ütles Põlluveer. Ta tõi välja võtmepunktidena autopargi ökonoomsuse suurendamise, väiksema kasvuhoonegaaside heitega transpordi- ja liikumisviiside valiku ja säästlike transpordikütuste osakaalu kasvu soodustamise.

"Lisaks aitavad riiklike eesmärkide täitmisele kaasa Euroopa Liidu tasandil võetavad meetmed, näiteks CO2 heitenormide kehtestamine uutele sõiduautodele ja kaubikutele kuni 2030, mille ettepaneku osas saavutasid EL keskkonnaministrid põhimõttelise kokkuleppe nädala alguses toimunud istungil," ütles ta.

Metsandus- ja maakasutussektoris peab Põlluveeri sõnul süsiniku emissioonid ja sidumise vähemalt tasakaalus hoidma. "Selleks, et süsiniku sidumist nimetatud sektoris suurendada, saame metsamaa pindala teiste maakasutuskategooriate arvelt suurendada ja vanema metsa raiejärgselt uue asemele istutada, hoida raiemahu sellisena, et arvestuslikult toimuks suurem süsiniku sidumine kui emissioon, eelistada pika elueaga puittoodete tootmist, suunata põllumaa kasutamist suurema süsiniku sidumise ja väiksema emissiooni poole läbi vastavate taimede kasvatamise ja põllumajanduslike võtete," ütles ta ning lisas, et ka turbakaevandusalade vähendamisega ja märgalade taastamisega on võimalik arvestuslikke süsiniku emissioone vähendada.

Ikka inimene ise

Ent nagu ikka, kõige enam saab ära teha inimene ise. "Tarbimisharjumustel ja keskkonnakäitumisel on erakordselt suur mõju kogu süsteemile," sekundeeris Põlluäärele inimeste keskkonnateadmatust kritiseerides keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Kadri Kauksi.

"Ja kindlasti võiks rõhutada, et „muutuste ellukutsumine“ ei ole mitte midagi kontimurdvat," ütles Kauksi. "Alustuseks tuleks lahti saada suhtumisest stiilis „minust ei sõltu niikuinii midagi“ – vähe tollest, et see on nii iganenud mõtlemine, on see koguni kahjulik."

Ta hinnangul on eesmärkideni raskem jõuda, "isegi võimatu," ütles Kauksi, kuni ümberringi on neid inimesi rohkem, kes peavad muudatusi keskkonnas paratamatuks ega ole end seetõttu ka valmis muutma. Tarbijad peaksid mõtlema rohkem prügi taaskäitlemisele ning ületarbimise tagajärgedele.