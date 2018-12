Kliimamüüdimurdja | "Ilm on külm ja lumi maas - kus see soojenemine on?!" ning teisi kliimaskeptilisi arvamusi

Millal enne on teadlased kõik ühel meelel olnud? Üldiselt ollakse nõus sellega, et Maa kliima praegusel perioodil soojeneb. Eriarvamusel ollakse, mis või kes on põhisüüdlane. Enamik teadlasi on siiski seisukohal, et praegustes enneolematult kiiretes kliimamuutustes on inimesel oluliselt suurem roll kui mistahes looduslikel põhjustel.

Cook et al analüüsisid 2016. aastal ligi 12 000 teadusartiklit kliimamuutuste teemal, millest ligikaudu 4000 artiklis toodi selgelt välja kliimamuutuste põhjus. Uurijad leidsid, et 97% kliimateemalisi teadusartikleid avaldanud teadlastest on veendunud, et kliima soojeneb inimtegevuse tagajärjel. Järeldusele, et inimtegevus on oluliselt mõjutanud kliima soojenemist ning globaalset kliimamuutust, on jõudnud ka valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC) oma 2014. aastal avaldatud viiendas hindamisaruandes.

Inimesed ja loomad kohanevad kliimamuutustega ja elu läheb edasi.

Oluline on mõista, mida muutuvad olud meile kaasa toovad – on need positiivse või negatiivse iseloomuga. Jah, kohenemise mõttes tulebki negatiivne mõju viia miinimumini ja võtta positiivsest maksimum, kuna negatiivset ilmselt päris vältida ei õnnestu. Kui me teame, mis meid ees ootab, oskame ka paremini valmistuda ja valida õigeid vahendeid. Sealhulgas oskame ära kasutada uusi IT-lahendusi või kõige tavalisemaid ettevaatusabinõusid üleujutuste tarbeks.

Kliimamuutustega kohanemine võib põhjustada olulisi muutusi meie senises elukorralduses. Kui inimesed jäävad ilma baasvajadustest, näiteks toidust ja joogiveest, hakkavad nad rännates otsima paremaid elutingimusi.

Loomade eest meil õigust kõneleda pole, aga nemad ei suuda nii kiirete muutustega kohaneda, mis võib viia liikide väljasuremiseni. Näiteks Arktika merejää sulades on jääkarudel piisavalt toitainerikast saaki üha keerulisem püüda ning neid ähvardab näljasurm.