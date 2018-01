Klient kurdab: Keila Selveri Smartposti pakiautomaat annab inimestele elektrilööke

Täna teatati häirekeskusele, et Keila Selveris asuv Itella Smartposti pakiautomaat annab inimestele elektrilööke. Itella esindaja väitel saab see olla vaid staatiline elekter.

Täna Keila Smartpostist pakki toomas käinud Kristo rääkis Delfile, et nägi, kuidas mitmed inimesed tema ees said pakiautomaadilt elektrilöögi. „Kõik said laksu kirja. Ma teavitasin ka häirekeskust,” oli mees nördinud.

Häirekeskuses sai tõesti täna sellise teate, nentis häirekeskuse pressiesindaja, lisades, et keskus edastas info postiteenust pakkuvale firmale.

Itella müügi- ja turundusdirektor Alice Vergi ütles, et käis ise Keila Selveris olukorda kontrollimas. „Automaat ei ole voolu all. Näppisin seda pikalt ja ei saanud voolu. On väga suur tõenäosus , et tegu on lihtsalt staatilise elektriga,” ütles Vergi, kelle sõnul ei ole klientidel vaja midagi karta.

Ta nentis, et häirekeskusse helistanud kliendil aitas firma paki ilma kappi puutumata kätte saada. „Kuna inimene oli väga kartlik, siis avasime talle kapi kaugjuhtimise teel,” nentis Vergi. Ta lisas, et ei saa olla võimalik, et mitu inimest järjest elektrilöögi sai.

Vergi lisas, et igaks juhuks sulges Itella täna õhtul Keila Selveri pakiautomaadi ja saadab homme hommikul automaati kontrollima elektriku.