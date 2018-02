Klaverivabrikant annab poole oma tasust vähiravifondile

Estonia Klaverivabriku omanik Indrek Laul lubas annetada poole oma tasust postifirma Omniva nõukogu liikmena vähiravifondile Kingitud Elu.

Laul ütles, et on Omniva nõukogus, et tagasi anda. "Jagan oma aega, teadmisi ja kogemusi," rääkis Laul.

Üheks tagasi andmise võimaluseks on see, et poole nõukogu liikme sissetulekust ehk 300 eurot kavatseb ta annetada vähiravifondile.

Tallinna linnavolikogu aseesimees Mart Luik lubas sügisel kolmandiku oma 2000 euro suurusest tasust vähiravifondile annetada. Luik kinnitas, et on oma lubadust täitnud ja kolmandiku vähiravifondile annetanud.