Klandorf Ratase skandaalse suuvärgiga nõunikust: ta peab avalikult vabandama, skandaal heidab varju nii Keskerakonnale kui ka peaministrile

Keskerakonna noortekogu esimees, Jüri Ratase nõunik Alina Tubli peaks avalikkusesse lekkinud skandaalse sõnavõtu pärast vabandama, tema edasise jätkamise tööpostil peaks otsustama peaministri büroo, leiab Keskerakonna aukohtu esimees Kalle Klandorf.

"Ma kustutan enne oma Facebooki konto ära kui teda laigin," märkis Tubli kesklinna linnaosavanema Taavi Puki kampaanialehe kohta.

"Ma olen absoluutselt seda meelt, et võiks ta välja visata ja talle peksa anda," kirjutas Tubli erakonnakaaslasest Triinu-Liis Paabost.

"Tublid! Aitäh teile! Ma ootan, kuni Jaanus lahkub, lähen annan talle nurga taga peksa," oli Tubli üks kommentaar Jaanus Karilaiu kohta.

Need on vaid mõned näited 27-aastase Jüri Ratase nõuniku ning Keskerakonna noortekogu esimehe Alina Tubli sulest.

Keskerakonna aukohtu esimees Kalle Klandorf pidas sõnakasutust ebaõnnestunuks ning leidis, et kui taoline eravestlus meediasse lekkis, on taoline kõnestiil pinnuks silmas ka noortekogus. Klandorf ei pea heaks tooniks, kui sellist sõnakasutust ka omavahelistes kõnedes kasutatakse.

Mainekahju erakonnale ja peaministrile

"Pean möönma, et see ei tulnud avalikuks meile kõige paremal ajal. Kindlasti tasub oma järeldused teha kõigil, kes seal vestluses osalesid," sõnas Klandorf. Peaministri nõunikuga võiks Klandorfi arvates tegeleda peaministri büroo. "Arvan, et peaministril on täna palju rohkem tegemisi, kui rääkida oma nõunikuga sõnakasutusest," lisas Klandorf.

"Ehk noored poliitikud, tulevased poliitikud räägivad omavahel nii? Ma ei oska öelda. Aga see ei ole kindlasti hea toon," ütles Klandorf. Arusaamaks, et taoline teguviis on mainekahju erakonnale ja peaministrile, peab Klandorfi sõnul olema noortel omajagu mõtlemis- ja ettekujutlusvõimet olema.

Tubli võiks vabandada

Klandorfi sõnul võiks Alina Tubli avalikult vabandada. "See on avalik asi, see ei ole tema isiklik asi, ning heidab varju nii Keskerakonnale, peaministrile kui ka Tallinna linnavalitsusele. See ei ole väga hea. Ma usun, et iga inimene on võimeline vabandama ja parandama ennast," sõnas Klandorf.

Aukohtu esimees loodab, et peaministri nõunik teeb oma järeldused. Tubli ametikohal jätkamise üle peaks ostutama peaministri büroo. "Muidugi kui ta arvab, et see ei ole väga oluline - ja ehk tänapäeval noored suhtlevadki nii, et lubavad üksteist maha lüüa ja hambad kurku lüüa... võib olla see ongi tänapäeval nii?" ironiseeris Klandorf. "Võib olla ta igapäev nii ei räägi või väliskülalised ei saa aru, mis räägitakse, siis võib olla on hästi," jätkas Klandorf samal lainel.

Erakonna mainet oluliselt rikkunud juhtumitele antakse Keskerakonnas hinnang aukohtus. 15-liikmeline aukohus saab tekkinud olukorda hinnata siis, kui selleks on laekunud kirjalik avaldus. "Täna meie aukohtule avaldust laekunud ei ole," kinnitas aukohtu esimees Kalle Klandorf.

Keskerakonna juhtkonna liikmetele saadeti eile koopia Keskerakonna noortekogu juhatuse liikmete kinnisest vestlusest, kus noortekogu juhiks olev peaminister Jüri Ratase nõunik Alina Tubli sõimab inimesi, lubab neile peksa anda ja planeerib erinevaid intriige, et ebameeldivad inimesed ei saaks erakonnas häid kohti. Vestlus oli lisaks intriigidele lihtsalt täis erakonnakaaslaste kommenteerimist. Näiteks arvustas Tubli Pirita linnaosavanem Tõnis Mölderi Facebooki lehte. Tubli eriliseks vihaobjektiks on noortekogu juhatuse liige Triinu-Liis Paabo ja tema toetaja, Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Näiteks võttis Tublilt kõvasti energiat, et tõrjuda Paabo Keskerakonna roheliste kogu juhatusest.

Kogu Keskerakonna juhtidele saadetud Tubli ja tema sõprade kirjavahetust saab lugeda SIIT