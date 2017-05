Klandorf: prügiveoga on veel mõningaid vajakajäämisi, aga töö käib

Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on tänase seisuga veel mõningad vajakajäämised Nõmme piirkonna prügiveoga, pooleli on kohtuvaidlus Vanalinna ja Pirita piirkonna prügiveoga ning korraldada tuleb uus hange vedaja leidmiseks jäätmete süvakogumismahutite tühjendamiseks.

Tallinna linnavalitsuse istungijärgsel pressikonverentsil kinnitas Klandorf, et olukord Nõmmel on päev-päevalt paranenud. BWM ei saanud seal jäätmeveoga hakkama ja Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS alustas jäätmete vedamist 18. mail. TJT tegeleb eelkäija tegevuse tagajärgede likvideerimisega. „Vajakajäämistest prügiveo valdkonnas helistage telefonil 616 40 00, kõik teie kõned fikseeritakse ja probleemid saavad lahenduse,“ lubas Klandorf ja lisas, et mingit itaalia stiilis prügiuputust Tallinnasse ei lase tekkida. „Juriidilise poole pealt sõlmitakse lähipäevil BMW ja TJT vahel ka kirjalik leping senise suulise lepingu asemel.“

Kesklinna prügiveo probleemid paranevad oluliselt pärast seda, kui saavad vahetatud vanad konteinerid ja veel üks piirkonda sobiv uus prügiveomasin lähipäevadel ARK-is arvele võetakse.

Ees on tõsised läbirääkimised prügiveofirmadega, kuid Tallinn seisab eelkõige oma kodanikele soodsate prügiveohindade eest, lubas abilinnapea.