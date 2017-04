Klandorf: piritalased usaldavad esinumbriks nimetatud linnaosavanemat

Pirita linnaosa elanik, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf sõnas, et Tõnis Mölderi seismine Sisekaitseakadeemia arengu eest Pirital ning viimaks algav Kose lasteaia ehitus teevad temast tugeva esinumbri valimisteks.

Klandorf leidis, et Keskerakond tegi praeguse linnaosa vanema Tõnis Mölderi esinumbriks nimetamisega õige otsuse, mis peegeldub tõenäoliselt ka valimistulemuses. „Mulle tundub, et noor linnaosa vanem on ennast aastate jooksul piritalaste silmis edukalt tõestanud. Koostöö on sujunud halduskogu ja linnavalitsusega, konflikte ega probleeme linnaosa juhtimises pole esinenud. Vastupidi, inimestega on räägitud ja paljud olulised asjad liiguvad,“ sõnas Klandorf.

Ta lisas, et Pirita linnaosa ootavad lähiajal ees mitmed positiivsed muutused, millest üks on pikka aega oodatud rannapromenaadi ehitus. Samuti on valmimas Pirita Kose lasteaed, mis noorte perede jaoks linnaosas ülioluline. Endise jõustruktuuride töötajana oli tema jaoks oluline ka see, et linnaosa vanem aktiivselt Sisekaitseakadeemia kaitseks sõna võttis. „Pirita jaoks on väga oluline, et akadeemia jääb Kase tänavale ning kompleksi arendatakse edasi. See on nii Kase tänava elanike kui ka kogu linnaosa jaoks kokkuvõttes väga oluline otsus, millele ka linnaosa vanem omalt poolt kaasa aitas,“ rõhutas Klandorf.

Eile toimus Keskerakonna Tallinna nõukogu, kus valiti kohalike omavalitsuste valimisteks. Kristiine esinumbriks valiti riigikogulane Andrei Novikov ja Pirita esinumbriks linnaosa vanem Tõnis Mölder. Mölder tõi välja, et Pirital on Merivälja kooli ümberehitus jõudnud lõpule, ees on ootamas Kose lasteaia ehitus ja Pirita rannaala detailplaneeringuga liigutakse jõuliselt edasi. „Linnaosa elanike arv on väga palju kasvanud. Pirita on koht, kus elavad noored pered, kes hindavad linnaosa ilusat keskkonda, mida hoida ja parandada,“ lõpetas Mölder.