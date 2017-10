Klandorf Kutseri vallandamise ajal peetud vestlusest: mina ütlen selle kohta meestejutt

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi (KE) sõnul ei tehtud Taavi Aasa (KE) nõuniku ametikohal töötanud Priit Kutseri (KE) vallandamisel midagi ebaseaduslikku ning nende kasuks on otsuse teinud ka esimese astme kohus ja töövaidluskomisjon.

Möödunud aasta aprillis usalduse kaotuse tõttu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aasa nõuniku ametist priiks saanud Priit Kutser pole oma saatusega leppinud ning lekitas TV3 saatele "Kuuuurija" kolm salasalvestist hetkest, kui Aas ja Klandorf teda vallandasid.

Kutseri väitel kaotasid Aas ja Klandorf enesevalitsuse ja kasutasid ebaviisakaid väljendeid, samuti olevat Klandorf ülekuulamisvõtteid rakendanud.

Küsimusele, kas Klandorf kasutas vestlusel ülekuulamisvõtteid, nagu väidab Kutser, vastas naerma puhkenud Klandorf, et Kutser on ka kapos ülekuulamisel käinud, mis annab hea võrdlusbaasi. "See on tema arvamus. Kuulake ja vaadake see saade ära ja siis on need ülekuulamisvõtted näha. Mina pole ka seda saadet näinud," andis Klandorf mõista, et midagi erilist toona aset ei leidnud.

Kutseri sõnul sõimati teda jõhkralt väljenditega "pane suu kinni", "ära mölise" ja "hülgemöla". "Mina ütlen selle kohta meestejutt," sõnas Klandorf ja märkis, et vaidlus polnud pikk. "Seal kohtumisel sai arvatud temast ja nii ma arvan temast siiamaani. Tema suhtes pole arvamus paremaks läinud."

Abilinnapea lisas, et just seetõttu Kutser usalduse kaotaski, et lindistas ja läks salaja ruumidesse, kus ta ei pidanud väljaspool tööaega käima.

Klandorf märkis, et kui nad oleks Aasaga midagi hullu või ebaseaduslikku teinud, tekitanuks see probleeme, aga kõik on Kutseri ametist vabastamist aktsepteerinud ja juhtum on end kohtuinstantside otsuste tõttu ammendanud. "Ta on käinud esimese astme kohtus ja töövaidluskomisjonis, kust öeldi, et õigesti lasti lahti. Ühesugune arvamus on kõigil tekkinud. Ja nüüd ta siis vehib rusikatega," sõnas Klandorf.