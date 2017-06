Klandorf kaitseb prügikottide demineerimist: kes läheb tänapäeval puutuma mingisuguseid võõraid kotte

Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf kaitseb otsust eile linnavalitsuse maja juurde visatud prügikottide tõttu politsei kutsuda. Õhtusel tipptunnil evakueeriti seejärel kogu linnavalitsuse maja ja liiklus Kaarli puiesteel pandi kinni, sest demineerijad lasksid veekahuriga prügikotte puruks.

Tallinnat vaevab juba nädalaid suuremat sorti prügitüli, sest prügimajanduses toimunud kiirete muutuste tõttu on mitmes piirkonnas jäänud prügi ära vedamata. Eriti kõvasti kannatab selle all Nõmme.

Seetõttu tekkis end Prügi-Uberiks nimetavatel aktivistidel idee hakata prügi vedama Tallinna linnavalitsuse juurde Vabaduse väljakul. Eile hommikul tõidki Prügi-Uberi mehed linnavalitsuse maja juurde mitu kotti prügi, mupo lubas neile selle eest trahvi teha.

Kella nelja ajal pärastlõunal leiti aga linnavalitsuse hoone eest veel kaks omanikuta prügikotti, millele oli kinnitatud oli linnavalitsuse tegevuse suhtes kriitiline tekst. Kohale kutsuti politsei ja päästeameti demineerijad, kes panid pealinna ühel tuiksoonel liikluse kinni ja lasid seejärel prügikotid veekahuriga puruks.

Päästeamet nentis, et nad peavad väljakutsele reageerima, aga leidis, et mupo oleks võinud ise prügi ära vedada.

Toimunu pahandas peale paljude liiklejate ka Vabaerakonna liige Sergei Metlevi, kes saatis politseile väärteoteate, milles palub võtta vastutusele Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi, kes tema hinnangul andis eile ebaseadusliku korralduse teatada häirekeskusele pommiohuga prügikottidest linnavalitsuse ees.

Klandorf pidas eilset käitumist õigeks. Tema sõnul helistas talle munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere, kes küsis, mida prügikottidega teha. Klandorf vastas, et loomulikult tuleb politsei kutsuda.

Klandorf vaidles vastu arvamusele, et nii tema kui mupo pidid teadma, et kottides on prügi ja demineerijaid tülitati asjatult. "Ei tasu puutuda igasugust asja, mille kohta sa ei tea, mis seal võib olla," ütles Klandorf.

Metlevi hinnang, et tegemist oli ebaseadusliku väljakutsega, Klandorfi ei huvitanud. "Mind ei huvita mingisuguse Serge Metlevi arvamus. Siis tulnud ja tõstnud ise Serge Metlev need kotid üles. Mulle pole mõtet rääkida, mida Serge Metlev… las ta kirjutab, mis ta tahab, see on tema probleem," ütles Klandorf.

"Kuulge, mu 85-aastane ema, täna hommikul rääkisin temaga, ütleb, et loomulikult, kes läheb tänapäeval puutuma mingisuguseid võõraid kotte. Küsiks, et vist oli politseipark, õhtul pommirühm sõitis välja, kas siis seal oli ka valeväljakutsega tegemist? Küsige päästeametilt, kas nihukesed väljakutsed on valeväljakutsed või õiged väljakutsed. Mis te minu käest küsite?" rääkis Klandorf.