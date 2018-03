Klaas: Tartu sõna peab planeeritava puidurafineerimistehase puhul peale jääma

Reformierakonda kuuluv Tartu linnapea Urmas Klaas ütles intervjuus ERR-ile, et Tartu sõna peab planeeritava puidurafineerimistehase puhul peale jääma, sest tugev kogukonnavaim ei saa lasta üle peade otsustada.

Linnapea ütles ERR.ee veebisaates "Otse uudistemajast", et praegu kavandatakse tehast üle tartlaste peade ning riiklik eriplaneering ei arvesta kohalike seisukohtadega.

"Tartu sõna peab kindlasti peale jääme, üle Tartu peade otsuseid teha ei tohi Tartu linnas," rõhutas Klaas. "Väga hästi on Aadu Must öelnud, et keegi ei saa tulla Tartu linna ja hakata siin omatahtsi mööblit ümber tõstma."

Sellise keskkonnakoorumusega tehase puhul tuleks meeri arvates kõigepealt paika panna keskkonnakriteeriumid. "Nende järgi valida tehnoloogia, teha finantsplaan ja selle põhjal hakata planeerima. Aga meie juba planeerime. Kogu tehase lugu on valest otsast lahti läinud."

"Oleme deklaratsiooni vastu võtnud ja ma siiralt loodan, et valitsus otsustab. Täna on meil peaministri seisukoht, meil on SDE esimehe seisukoht, mis on vastupidine. Soovime, et valitsus kujundaks ühtse seisukoha," märkis Klaas.