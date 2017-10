Kivirähk: sotside ja EKRE vastasseisust on võitnud ainult EKRE

Erakondade üldises pingereas kolmanda ja neljanda koha eest võitlevate EKRE ja sotsiaaldemokraatide puhul tundub, et nende vastasseis toob kasu küll rahvuskonservatiividele, aga sotside valija seda pigem võõristab, ütles sotsioloog Juhan Kivirähk, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Kivirähk ütles ERRi uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute ASi üle-eestilise küsitluse tulemusi kommenteerides, et üldises pingereas ei ole väga suuri muudatusi.

"Kui üks poliitiline erakond ennast päris valimiskampaaniast välja lülitab, siis valija seda ka karistab," märkis ta. "Nii et hetkel on Vabaerakonna toetus isegi väiksem kui rohelistel /.../, seal vahepeal on valimiskünnise piiril Isamaa ja Res Publica Liit".

Sotsioloogi hinnangul on kampaania valijate eelistusi kindlasti mõjutanud.

EKRE-t valivad rohkem mehed, teisi suuremaid erakondi naised

"Kui mõtleme siin, miks erakondade [reitingutes] mingid väga väiksed liikumised on toimunud, siis minu enda hinnang on see, et sotsiaaldemokraatide ja EKRE vastasseis toob kasu küll EKREle, aga SDE valija pigem võõristab seda ja on oma toetust vähendanud erakonnale," lausus ta.

"Samas IRL, mis on oma kampaaniat jõuliselt teinud nii Tallinnas kui ka Tartus, on kriitilisest künnisetsoonist ülespoole tõusnud," lisas Kivirähk.