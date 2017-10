Kivimägi ei taha enam Korobeinikuga samas ringkonnas kandideerida, sest Korobeinik mängis Reformierakonna Pärnus auti

Pärnus jäi Reformierakond koalitsioonist välja. Ebaõnnestunud läbirääkimiste järel tekkis tüli Reformierakonna linnapeakandidaadiks olnud Toomas Kivimägi ja läbirääkimisi juhtinud Andrei Korobeiniku vahel.

Pärnus pidasid sel nädalal võimuläbirääkimisi valimisliit Pärnu Ühendab, IRL, Keskerakond ja Reformierakond. Mitmete pööretega läbirääkimised lõppesid sellega, et esimesed kolm on omavahel koalitsiooni sõlmimas, Reformierakond jäeti aga kõrvale.

Põhjuseks on meedias nimetatud Reformierakonna poolt Pärnus läbirääkimisi juhtinud Korobeiniku käitumist, kes bluffis, aga kelle blufi teised läbi nägid.

Asi lõppes sellega, et Kivimägi saatis Reformierakonna juhtkonnale kirja, milles teatas, et tema rohkem samas piirkonnas Korobeinikuga ei kandideeri. Lisaks võimust ilmajäämisele heitis Kivimägi Korobeinikule ette üleolevat suhtumist ja solvanguid.

Kivimägi ütles Delfile, et tal oli Korobeinikuga erimeelsusi, aga mitte suurt tüli. Juhatus peab tema sõnul otsustama, kus ta 2019. aastal kandideerib. Küsimuse peale, kas ta keeldus Korobeinikuga samas ringkonnas kandideerimast, vastas ta, et ei kinnita ega lükka seda ümber.

Seda, kes kus 2019. aastal kandideerib, peab tema sõnul otsustama Reformierakonna juhatus.

Korobeinik ütles, et Kivimägi tegi tubli tulemuse, Reformierakond võitis valimised suuresti just tema tõttu. "Ma arvan, et kõik on teineteise peale pahased, et me hetkel ei saanud seda tulemust, mida lootsime," ütles Korobeinik.



Ta ütles, et peale valimisi oli lootus, et Pärnus oleks saanud jätkata senine valimisliidu, Reformierakonna ja IRLi koalitsioon, aga kommunikatsiooniprobleemide tõttu läks, nagu läks. "Meie partnerid ei tunne ennast enam kindlalt. See on viga, selles on süüdi need, kes ei ole suutnud tulemust saada, eeskätt mina ja Toomas," ütles Korobeinik.

Korobeinik ütles, et koalitsiooniläbirääkimistel tegi Reformierakond maksimumi, mida olemasoleva info põhjal teha sai. Ta nõustus, et selles, et Reformierakond kõrvale jäeti, oli nende süüd rohkem kui partnerite süüd.

Reformierakonna esimees Hanno Pevkur tunnistas, et Reformierakonna poolt oli arusaamatusi, kuidas ja mis tingimustel läbi räägitakse. Selle peab ära klaarima Reformierakonna Pärnu organisatsioon.



"Selliseid erinevaid arvamusi ikka võib aja jooksul esineda. Kui hakatakse kokku panema Reformierakonna nimekirja 2019. aasta valimisteks, eks siis on näha, kes seal kandideerib, kes mitte. Loomulikult on Toomas Kivimägi väga tugev kandidaat 2019. aasta valimistel ja ta on näidanud nii kohalikel kui riigikogu valimistel, et mitte vaid Pärnu linna, vaid ka Pärnumaa inimesed teda usaldavad," ütles Pevkur Kivimägi teate kohta, et ta Korobeinikuga rohkem samas piirkonnas kandideerida ei taha.

Kas hoopis Korobeinik läheb mujale kandideerima? "Täna ei ole küll mõtet ühelgi sellisel teemal spekuleerida," ütles Pevkur.

Ta ütles, et inimestel on eriarvamusi ja Korobeiniku ja Kivimägi tüli ei tasu ületähtsustada. Ta uskus, et pärnakad suudavad omavahel asjade selgeks rääkida.