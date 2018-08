Kirjandushuvilised saatsid ERRile pöördumise, sest on mures kirjanduse käsitlemise pärast ERRis

Delfi avaldab pöördumise sisu muutmata kujul:

Eesti Kirjastuste Liit, Eesti Kirjanike Liit ja Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit tunnevad täna erinevates meediakanalites ilmunud uudiste valguses muret kirjanduse käsitlemise üle Rahvusringhäälingus.

Kuigi sulgemisele läinud "Kirjandusministeeriumi" saate asemel olevat plaanis suurendada kirjanduse käsitlemise osakaalu uues saates "OP+" ja anda saatele ka parem saateaeg, ei korva see üksnes kirjandusteemale pühendunud saate sulgemisega tekkivat kahju.

Paratamatult on paljudele erinevatele teemadele keskenduvad saated teistsuguse ülesehitusega. Viimastel aastatel on peamiselt majanduslikel põhjustel kahanenud kirjandusele keskendunud lehepind kõigis ajalehtedes ning selles valguses on tõusnud avalik-õigusliku meedia tähtsus ka kirjanduselu kajastamisel. Kuna kirjandusteema on otseselt seotud kirjanduse populariseerimise ja üldise lugemisoskusega, ei ole praegu tegemist kaugeltki üksnes uute raamatute müügi toetamisega, vaid märksa põhimõttelisema küsimusega.