Kirikute nõukogu teeb Riigikogule ettepaneku viia abielu põhiseadusesse mehe ja naise liiduna

Täna võttis kümmet siinset kristlikku kirikut ühendav Kirikute nõukogu vastu otsuse teha parlamendile ettepanek muuta põhiseadust ja sätestada abielu mehe ja naise liiduna.

Ettepanekuga põhiseadust muuta tuli hiljuti oma advendikõnes välja peapiiskop Urmas Viilma. Tema sõnul tuleks põhiseadust täiendada sättega, mis sõnastab selgelt, et abielu on vaid naise ja mehe vaheline liit. Kõik muud koos- ja ühiseluviisid tuleks Viilma hinnangul reguleerida hiljem eriseadustega.

Neljapäeval võttis kord kuus koos käiv Kirikute nõukogu ühehäälselt vastu seisukoha teha Riigikogule ametlik ettepanek põhiseadust muuta.

„Täna võtsime vastu põhimõttelise seisukoha, nüüd hakkame dokumenti ette valmistama,” ütles Kirikute nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus Delfile.

Leinus märkis, et nõukogu plaanib uurida idee kandepinda ja teha erakondade juures ka lobby-tööd, et oma eesmärk saavutada. Seni on peapiiskop Viilma mõtteid toetanud EKRE ja IRL.

IRL-i juht Helir-Valdor Seeder märkis hiljuti ERRile, et erakonnal on juba paari aasta eest valminud eelnõu, mille kohaselt tuleks põhiseaduses sätestada abielu kui mehe ja naise vaheline liit.

Kirikute nõukogusse kuuluvad Eesti kristlikud kirikud ja kogudused nagu Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Rooma-Katoliku kirik, Eesti Apostlik-Õigeusu kirik, Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu kirik, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste liit, Eesti Metodisti Kirik, Eesti Kristlik Nelipühi Kirik, Adventistide Koguduste Eesti Liit, Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus ja Eesti Karismaatiline Episkopaalkirik.