Kirikuõpetaja Annika Laats: kiriku püüd reguleerida ka kirikusse mittekuuluvate inimeste suhteid näib mulle kohatu

Risti kiriku pastor ja geide teiste ühiskonna liikmetega võrdse kohtlemise eest üles astunud Annika Laats leiab, et kirik ei peaks sekkuma ühiskondliku korralduse küsimustesse ja päevapoliitikasse, vaid tegema protsessidega kiriku sees ja jagama kirikusse mitte kuuluvatele inimestele lihtsalt kristlikke sõnumeid.

"Toonitan, et meid, kristlasi, on läkitatud ilmalikku maailma kõigi inimeste keskele, ent mitte eetilistes küsimustes ainuõigeid seisukohti deklareerima, vaid rõõmusõnumit jagama," ütles Laats Delfile antud kommentaaris. "Kirikukogu asi peaks olema protsesside reguleerimine kirikus sees. Tagatipuks viib antud eelnõu kiriku ka erakondliku poliitika keskele, ja see nüüd küll hea ega mõistlik ei ole," märkis ta.

Laatsi arvates näitab kirikukogul arutusele võetud samasooliste abielu seadustemise põhiseaduse kaudu välistamisele üleskutsumine, et kuulume jätkuvalt pigem ikka endisesse sotsialismimaade leeri. "Kummaline, et osa eestlasi näikse selle üle veel uhkedki olevat," ütles Laats.