Kirik plaanib toetusavaldust abielu kui mehe ja naise liidu põhiseadusesse panekule

EELK Rakvere Kolmainu koguduse vaimulik Tauno Toompuu, kes on varem öelnud, et ei näe kooseluseaduses probleemi, sest kristluse põhisõnum on armastus ja homoseksuaalid on samamoodi osa ühiskonnast, sõnas, et peab eelnõu problemaatiliseks.

Kui Viilma mullu advendikõnes oma ideega välja tuli, kinnitasid parlamendiparteidest ainult Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder ja EKRE esimees Mart Helme, et toetavad ettepanekut määratleda põhiseaduses abielu ühe naise ja ühe mehe liiduna.

Seeder ütles reedel ERR-ile, et erakonna seisukoht selles küsimuses on endine, aga kui palju kiriku avaldus poliitikat mõjutab, on raske öelda.