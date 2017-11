Kired Põhja-Tallinna linnaosakogu koosolekul: Keskerakonnal ja IRL-il on Tallinnas siiski leivad ühes kapis?

Tallinna meediateenistus saatis lakoonilise pressiteate, et Põhja-Tallinna linnaosakogu valis esimeheks Andrei Birovi ja kiitis heaks Raimond Kaljulaidi kandidatuuri Põhja-Tallinna vanema ametikohale. Sotsid ja reformierakondlased aga toovad välja, et IRL reetis nad.

Linnaosakogu esimeheks valiti keskerakondlane Birov, kes oli ka Põhja-Tallinna halduskogu viimase koosseisu juht. Nii Kaljulaid kui Birov said 12 poolthäält - seda vaatamata asjaolule, et Keskerakonnal on 21-liikmelises linnaosakogus 10 häält ehk vähemus.

Opositsiooni kandidaat linnaosakogu esimehe kohale – reformierakondlane Yoko Alender – sai salajasel hääletusel 8 häält.

Põhja-Tallinna linnaosakogu esimehe asetäitja ametikohale esitati samuti kaks kandidaati, mõlemad opositsioonist: Jaak Juske (SDE) ja Peeter Võsu (IRL). Valituks osutus Võsu, kes sai 12 poolthäält. Jusket toetas 9 linnaosakogu liiget.

Selgub, et esimesel hääletusel toetas IRL Keskerakonda, teisel aga Keskerakond omakorda IRL-i.

Yoko Alender kirjutab Facebookis: "Tervitused ja raport Põhja-Tallinnast linnaosakogu esimeselt koosolekult: IRL ka Põhja-Tallinna linnaosakogus Keskerakonnaga koalitsioonis. Hääled opo vs KE oleks koos IRLiga 11/10." Ta lisab, et kokkulepe IRLiga oli enne olemas, et temast saab esimees, aga läks jälle nii nagu suures volikogus - esimeheks IRLi toel Keskerakond, aseesimeheks Keskerakonna toel IRL. Alender lisab, et vastne abilinnapea Züleyxa Izmailova laulis seejärel veel linnaosavanemale kiidulaulu ja nõudis temalt, et linnaosakogu pidudel poleks edaspidi ühekski maiustuses palmiõli. "Head õhtut! Lähen ära koju pere juurde."

Jaak Juske kirjutab omakorda oma Facebooki lehel: "Kui veel keegi kahtles, kas IRL teeb kesikutega Tallinnas koostööd, siis tänane Põhja-Tallinna linnaosakogu avaistung ei jätnud kahtlust. IRLi saadikud reetsid opositsiooni kokkulepped, saades vastutasuks aseesimehe koha. Jõudu!"

Just keskerakondlaste toel sai mõni aeg tagasi IRLi kuuluvast Mart Luigest Tallinna linnavolikogu aseesimees.

Kella 19.40 paiku teatas raepress, et valitud on ka kesklinna linnaosakogu juhid. Esimeheks valiti Riina Solman (IRL), kes sai 16 hääletusel osalenu käest 14 toetushäält. Esimehe asetäitjaks valis linnaosakogu 11 poolthäälega Juhan Kangilaski (Reformierakond).