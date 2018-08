Kindral Terras: Eesti riigi kaitse korraldajad ja juhid langesid punase terrori ohvriks esimeste seas

„Koos Eesti rahvaga kannatas kommunistliku terrori all Eesti kaitsevägi. Ligi veerand meie kaitseväe, Kaitseliidu ja piirivalve kaadriohvitseridest mõrvati punase okupatsioonivõimu poolt või hukkusid nad hiljem vangistuses,“ ütles kindral Terras avamistseremoonial peetud kõnes.

„On äärmiselt kahetsusväärne, et nemad, kelle peale loodeti, et nad sõja puhkedes Eesti riigi kaitset korraldaks ja juhiks, langesid esimeste seas punase terrori ohvriks,“ lisas kindral Terras ning tänas kõiki, kelle järjekindlus ja pealehakkamine on viinud väärika mälestise avamiseni.

1940. aasta suvel langes esimeste seas terrori ohvriks Eesti sõjaväeline eliit ja Vabadussõja kangelased. Enamik tegevväe kindralitest ja vanemohvitseridest, aga ka üle 500 nooremohvitseri ning eru- ja reservohvitseri arreteeriti ja hukati või suri vangistuses.

Kokku langes Nõukogude terrori ohvriks 801 tegevväes teeninud ohvitseri ja sõjaväeametnikku, mis oli veerand kogu Eesti ohvitserkonnast. Ligi kaks kolmandikku neist oli osa võtnud Vabadussõjast. Nende hulgas oli 198 Vabadusristi kavaleri.