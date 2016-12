Kindlustusfirma esindaja: Viljandis BMW õhulennus purustatud maja taastamine läheb maksma mitukümmend tuhat eurot

Kuu aega tagasi põrutas Viljandis Köstri tänaval asuvasse elumajja noore naise juhitud BMW. Tänaseks on auk maja seinas laudadega kinni löödud ning ehitustöödega kavatsetakse alustada enne aasta lõppu.

Majaga seotud kahjud kannab kindlustusfirma Compensa. Firma Eesti filiaali kahjukäsitlusosakonna juht Indrek Petter ütles Delfile, et on kohtunud kannatanu esindajaga ning ehitaja on lubanud alustada töödega enne aasta lõppu.

Hoone taastamiseks on Petteri sõnul vajalik ehitada uus välissein, parandada katus ning vihmaveesüsteem, ehitada uued siseseinad, paigaldada uued aknad ja uksed, remontida põrand ning taastada ahi. "Kahju täpne suurus ei selgu enne seda, kui kõikide töödega on lõpule jõutud. Kogukahju peaks kõigi eelduste kohaselt jääma 30 000 euro juurde," lisas kindlustusfirma esindaja.

Kõigepealt alustatakse koristustööde ning välisseina taastamisega.

21. novembri õhtul kell 23.10 sai häirekeskus teate, et Viljandi linnas Köstri tänaval juhtus liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel kaotas 22-aastase naise poolt juhitud sõiduauto BMW 530D valesti valitud sõidukiiruse tõttu Vaksali, Riia maantee ja Kalevi tänava ristmikul juhitavuse ja paiskus Vaksali 14 asuva maja hoovi, kus paiskus üle sinna pargitud sõiduki katuse ja maandus esiotsaga Köstri 1 tänaval asuva kortermaja number 1 elutoas, lõhkudes seina ja ahju. "Maandus esiotsaga elutoas televiisori peal vastu ahju," seisis esialgses infos.

PPA pressiesindaja Maria Gonjak täpsustas, et korteris viibis õnnetuse ajal 67-aastane mees, kes pääses vigastusteta. Sündmuskohalt mööda sõitnud sõiduki juht toimetas BMW-d juhtinud naise tervisekontrolliks haiglasse, kus ta lubati kodusele ravile. Esialgsetel andmetel viibis juht sõidukis üksi. Naisel alkoholijoovet ei tuvastatud, küll aga osutus positiivseks narko kiirtest, mis näitas, et naine oli tarvitanud kanepit.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Merike Tikk kinnitas 16. detsembril Delfile, et narkoekspertiisi tulemus on prokuratuurile laekunud, kuid menetluse huvides ei saa sellest rääkida enne, kui on saabunud ka liiklustehnilise ja sõiduki tehnilise ekspertiisi tulemused ning tervikpilt juhtunust on käes. "Senise praktika järgi hinnates kulub ekspertide tööle mõni kuu," lisas Tikk.

PPA pressiesindaja täpsustusel pole 22-aastane BMW roolis olnud naine auto omanik ning ta on varasemalt saanud karistada ainult ühe seaduserikkumise eest, milleks on kiiruse ületamine.

BMW-l on kehtiv liikluskindlustus. Sõiduki liikluskahjude registri andmetel on sõiduk osalenud varem liikluskindlustusjuhtumites. Sellel aastal on BMW sattunud juba nelja avariisse. Viimane õnnetus juhtus augusti lõpus ning selles oli süüdi BMW 530D juht. Selle BMW-ga on pakutud ka taksoteenust eri rakenduste kaudu, kinnitas Delfile nii üks koostööpartner kui ka autoomaniku lähedane.