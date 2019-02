Kindlasti valima minejate hulk on kasvanud neljal ja kahanenud kolmel erakonnal

Kindlasti valima minejate hulk on kasvanud rohelistel, Keskerakonnal, Isamaal ja Vabaerakonnal. Samaks on see jäänud Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal (SDE) ning langenud Reformierakonnal, Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal (EKRE) ja Eesti 200-l.