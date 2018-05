Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) avab taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti paigaldamiseks. Taotluste vastuvõtt algab 5. juunil 2018.

Huvi toetuse vastu on juba enne vooru avamist suur. „See teeb vaid rõõmu,“ tõdes keskkonnaminister Siim Kiisler. „Toetusega tahame ulatada abikäe sadadele või isegi tuhandetele peredele, kellel pole siiani olnud võimalust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda. Teeme seda meie kõigi huvides. Tähendab ju iga liitunu või korralik reoveemahuti puhtamat keskkonda. Kutsun kõiki abivajajaid uurima, kas nende kodu asub toetust võimaldavas piirkonnas.“

Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga või elamule kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks piirkonnas, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühisveevärki ja -kanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida keskkonnaregistrist.