Kiisler: Tsahkna uued ideed muudavad IRL-i kinnisemaks ja tugevdavad esimehe võimu

IRL-i esimehe Margus Tsahkna neli õlekõrt erakonna avatumaks muutmiseks teevad erakonna hoopis kinnisemaks ning tugevdavad esimehe võimu, leiab IRL-i parlamendisaadik ja Tallinna piirkonna juht Siim Kiisler.

Tsahkna tõi eile välja neli ettepanekut, kuidas muuta IRL-i avatumaks. Kui aga need peaksid jääma erakonnakaaslaste heakskiiduta, ei näe Tsahkna võimalust erakonna juhina jätkata.

Tsahkna erakonnakaaslast Siim Kiislerit hämmastab esimehe ettepanek muuta põhikirja nii, et erakonna hääletusel kasutataks ka elektroonilist hääletamist. Seda põhjusel, et elektroonilise hääletamise võimalus on IRLi põhikirjas juba aastaid olemas. "See asjaolu on Tsahknale väga hästi teada," märkis Kiisler.

"Samas tuleb Tsahknalt kui erakonna esimehelt küsida, mida on ta ette võtnud, et turvaline elektrooniline hääletussüsteem sisevalimistel reaalseks kasutamiseks valmis oleks – nii nagu tänane põhikiri ette näeb," uuris Kiisler.

Tsahkna idee kaotada aseesimeeste otsevalimised tähendab ühelt poolt lihtliikme otsustusõiguse vähenemist, kuid tugevdab esimehe võimu erakonnas.

Juhtorganite valimisel liikme häälte arvu piiramine muudab Kiisleri sõnul erakonna juhtimist kindlasti kinnisemaks, eriti koosmõjus eestseisuse suuruse vähendamisega. "See muudab palju raskemaks väiksemate piirkondade liikmete, aga samuti uute ja noorte liikmete võimaluse saada valituks juhtkonda," lisas IRL-i parlamendisaadik.

Kiisler tõi võrdluseks Reformierakonna sisevalimised, kus on liikmel hääli sama palju kui on kohti - 14, Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal on liikmel hääli pool valitavate arvust, samuti Keskerakonnal. Vabaerakonnal on sisevalimistel häälte arv samasugune IRLi omaga – ruutjuur valitava organi liikmete arvust ümardatuna suurema täisarvuni. "Seega on liikmel kõige väiksem valikuvõimalus sisevalimistel täna just IRLil ja Vabaerakonnal," ütles Kiisler kokkuvõtteks.