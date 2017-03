Kiisler kritiseeris teravalt Tsahknat: kui keegi tahab vahetada välja erakonna liikmeid, siis kahjuks ei ole ta enam ühendaja, vaid lõhkuja

Pöördumises erakonnakaaslastele ei hoia endine regionaalminister Siim Valmar Kiisler end tagasi ning suunas teravad kriitikanooled IRL-i esimehe Margus Tsahkna pihta.

Kiisler märkis erakonnakaaslastele saadetud kirjas, et IRL-i senised toetajad ja paljud liikmed ei ole partei tegevusega rahul ja nõuavad tõsiseid muutusi. Viidates erakonna esimees Margus Tsahknale märkis ta, et keerulises olukorras süüdistada kedagi teist on väga inimlik. "Kui siit tulenevalt veenab keegi algul iseennast ja siis ka juba kõiki teisi, et erakonna senistes muredes on "süüdi" põhikiri, siis on ta kahjuks kaotanud taju sellest, mis tema ümber toimub ja ta ise on loobunud eestvedaja rollist," leiab Kiisler. Lisaks toob Kiisler välja, et mitte ühtegi erakonda ei juhi põhikiri, vaid partei aktiivsed liikmed. "Ja kui keegi tahab vahetada välja erakonna liikmeid, siis kahjuks ei ole ta enam ühendaja, vaid lõhkuja," lisas ta.

Delfi avaldab pöördumise täismahus:

Head erakonnakaaslased!

Kaks aastat tagasi valisime koos IRLile tänased juhid, et viia Eestis elu edasi - et majandus kasvaks, Eesti inimesed oleksid vabad oma eneseteostuses ja et Eesti pered oleksid toetatud ja kaitstud. Tookord valitud esimehe ja juhtkonna mandaat on lõppemas ja nüüd on aeg anda tehtule hinnanguid.

Ühtpidi oleme väga edukalt viinud ellu mitmeid lubadusi ja hoidnud ilmavaatelisi seisukohti. Võime ja peame uhkust tundma meie erakonna poolt saavutatu üle! Kuid meie senised toetajad ja paljud liikmed ei ole meie tegevusega rahul ja nõuavad tõsiseid muutusi.

Loe veel

Sellises olukorras on tähtis rahulolematuse põhjused tõsiselt läbi analüüsida ja olla enda vastu aus ja kriitiline. Väga inimlik on sellises keerukas olukorras otsida lihtsaid lahendusi ja süüdistada kedagi teist. Kõige raskem on aga vaadata peeglisse ja küsida endalt – mida ma ise oleksin võinud paremini teha, et olla edukam? Eelkõige peab nii endalt küsima iga organisatsiooni juht.

Ka juhi puhul on inimlik leida ebaedu põhjustajaid mujalt - konkurendid ei lase, eestseisus ei lase, põhikiri ei lase jne. Kui siit tulenevalt veenab keegi algul iseennast ja siis ka juba kõiki teisi, et erakonna senistes muredes on "süüdi" põhikiri, siis on ta kahjuks kaotanud taju sellest, mis tema ümber toimub ja ta ise on loobunud eestvedaja rollist.

Mitte ühtegi erakonda ei juhi põhikiri, vaid ikka inimesed, erakonna aktiivsed liikmed. Ja kui keegi tahab vahetada välja erakonna liikmeid, siis kahjuks ei ole ta enam ühendaja, vaid lõhkuja. Ent tugev ja vastutustundlik juht mõtleb alati kõigepealt erakonna kui terviku huvidele. Erakonna huvides on liikmete vastastikune austus ja koostöö.

Erakond vajab selget ideoloogilist juhtimist, eesmärkide kindlat elluviimist ning liikmete järjekindlat kaasamist, mis eriti viimasel ajal on löönud tugevalt kõikuma. Erakonnale uue juhtkonna valimisel on vajalik tugev konkurents. Konkurents ja valimiskampaaniad peavad olema aga väärikad ja ausaid reegleid järgivad! See on oluline osa austusest ja vastutustundest meie ühise erakonna ja meie tuhandete liikmete ees.

Hoidkem oma erakonda, IRLi on Eestile vaja!

Siim Kiisler