Kiisler: arvan, et kandideerin kuhugi

IRLi aseesimees Siim Kiisler ütles, et tal on olemas lemmikkandidaat, kes võiks kandideerida IRLi uueks esimeheks, aga ta ei saa selle inimese nime öelda, sest see inimene pole nõusolekut andnud. Kuhu ta ise kandideerida tahab, ta öelda ei soovinud.

Laupäeval toimub IRLi volikogu, kus tuleb arutusele kaks erinevat varianti IRLi uue juhtkonna valimiseks. Kiisleri ettepaneku kohaselt toimuks 13. mail erakonna suurkogu, kus valitakse ka uued juhatuse liikmed ja uus esimees.

Erakonna senine esimees Margus Tsahkna tahaks kõigepealt kiita heaks põhikirjamuudatused ja teha seejärel uue üldkogu, kus valitaks juhtorganid uue korra järgi.

Kiisler kritiseeris, et kuna Tsahkna tahaks uued valimised teha ka e-valimistena, siis see võib uue juhtkonna valimise pikalt edasi lükata, sest turvalist e-valimiste süsteemi veel pole ja ei tea, millal selle saab.

Ta ise polnud veel otsustanud, kuhu ta ise kandideerida tahab. "Arvan, et kandideerin kuhugi," ütles Kiisler.

Esimehekandidaate saab esitada kuni aprilli lõpuni, kui suurkogu on 13. mail. See tähendab, et esimeheks soovijatel on veel piisavalt aega kandideerimisele mõelda.

Kiisler ei arvanud, et võimuvahetus erakonna segaks oluliselt ettevalmistusi kohalikeks valimisteks. Ta juhtis tähelepanu, et Tallinna linnapeakandidaadi on välja käinud vaid EKRE, kus asju hoitakse perekonnas ning seega on otsustamine lihtne ja kiire. EKRE linnapeakandidaat Tallinnas on Martin Helme.

Kelle IRL nimetab linnapeakandidaatideks Tallinnas ja Tartus, ei osanud ta öelda. Tema sõnul on tartlased teinud ettepaneku kandideerida Tsahknale, kes oli IRLi linnapeakandidaat Tartus ka 2013. aastal.