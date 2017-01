KIIRÜLEVAADE: Täna valitakse Reformierakonnale uus juht. Millist nägu võib olla oravapartei tulevik?

Reformierakonna juhatuse ja esimehe valimised toimuvad täna erakonna Üldkogul. Värskelt opositsioonilise Reformierakonna jaoks on verevahetus ajaloolise tähtsusega. Survet keerab juurde asjaolu, et kahe juhikandidaadi visioon erakonna sisust on kui öö ja päev.