KIIRÜLEVAADE | Murrang! Kui korralikult tabletti võtad, siis HIV enam ei nakka

Kadri Nikopensius Delfi TV monteerija Indrek Tark reporter RUS

Täna tähistatakse üle maailma AIDSi vastu võitlemise päeva. See on haigus, millesse on surnud miljonid inimesed, nende hulgas kuulsamaid oli hinnatud laulja Freddie Mercury. Nüüd on aga välja töötatud tablett PrEP, mis ei lase tervel inimesel viirusesse nakatuda. Seda ka siis, kui seksida HIV positiivse inimesega, kellelt muidu haiguse võiks saada.