KIIRÜLEVAADE | Murrang! Kui korralikult tabletti võtad, siis HIV enam ei nakka

Kuigi HIV on Eesti rahvushaigus ja selle tasemelt oleme Euroopa juhtivaid riike - iga kahesajas eestimaalane on HIV positiivne, ei peeta HIV teemal valju häälega rääkimist tihti sobilikus. Seetõttu ei tea enamik eestlasi, et juba ammu ei nakka viirus kaasaegseid antiretroviiruse ravimeid saavatelt HIV positiivsetelt inimestelt isegi siis, kui kondoomi mitte kasutada.

Välja on töötatud ka väga tõhusad profülaktilised ravimid, mille kasutamisel on võimalik HIV-i nakatumist täielikult vältida ka ilma kondoomita seksides isegi siis, kui partnerilt muidu viirus nakata võiks. Olemas on ka niiöelda SOS-pillid, mida pärast nakkusohtlikku olukorda võttes on võimalik HIV eest ennast kaitsta. Vaata videost täpsemalt, milliseid võimalusi on!